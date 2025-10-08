Louzán se reúne con representantes de Arabia Saudí para preparar la Supercopa de España

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, junto a su homólogo en la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, Yasser Al Misehal. - RFEF

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo en Arabia Saudí con representantes de las instituciones públicas y deportivas del país árabe, con el propósito de fortalecer las relaciones y comenzar los preparativos para la Supercopa de España de enero de 2026.

Así, durante su viaje a Arabia Saudí, Rafael Louzán encabezó una delegación federativa que ha mantenido distintos encuentros con las instituciones públicas y deportivas del país asiático, según un comunicado de la RFEF.

El encuentro se produjo con el presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, Yasser Al Misehal, y con Khalid Al-Muawad, viceministro de Eventos Deportivos del Reino de Arabia Saudí. Acompañando al dirigente español, también asistieron el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel; el director general, Manuel Lalinde, y el director de relaciones internacionales, Eduard Dervishaj.

El objetivo de la reunión fue "seguir fortaleciendo las relaciones institucionales y de cooperación entre ambas entidades", además de "trabajar conjuntamente para seguir elevando la calidad y proyección internacional de la Supercopa de España", que tras cinco ediciones celebradas en Arabia Saudí se ha consolidado como "el principal evento futbolístico de todo Oriente Medio", según el comunicado.