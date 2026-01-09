Louzán, sobre la Supercopa de 2027: "Se están abriendo negociaciones y una de las posibilidades es Catar"

Rafael Louzan, President of the Royal Spanish Football Federation, attends during the Extraordinary General Assembly of the RFEF at Ciudad del Futbol on December 15, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado que "se están abriendo negociaciones" para acoger la Supercopa de España de 2027 en un país diferente a Arabia Saudí y que "una de las posibilidades sin duda es Catar", buscando otro "magnífico espectáculo" como lo visto en Yeda con las semifinales de este 2026.

"El año próximo tenemos la Copa Asia aquí y por lo tanto no va a poder celebrarse en este país. La alternativa a Yeda es Riad; decide el Gobierno, en este caso el ministro de Arabia Saudí, cuál es la ciudad. Y el año que viene sí es verdad que se están abriendo negociaciones y una de las posibilidades sin duda es Catar, que además sabéis que se estuvo negociando también y finalmente allí estaremos para disputar la Finalissima el próximo 27 de marzo en la ciudad de Doha", apuntó Louzán.

En declaraciones a los periodistas desplazados a Yeda para el torneo de este año, el presidente de la RFEF valoró lo acontecido en ambas 'semis'. "¿Estamos contentos? Sí, estamos contentos. Creo que se ha visto un magnífico espectáculo estos dos días de semifinales, un estadio lleno, una afición ilusionada, disfrutando de esos partidos", comentó.

"Supongo que algunas aficiones grandes de España también querían tener la posibilidad de jugar en sus estadios. Pero como saben, creo que tenemos también competición suficiente en España como para que puedan disfrutar también de sus equipos", opinó el máximo dirigente de la RFEF.

"Tenemos competición de Liga, competición de Copa del Rey y competición europea, y creo que esto nos da una proyección mundial necesaria en la línea de lo que están haciendo LaLiga y Federación, de dar una mayor proyección a la marca 'fútbol español' por todo el mundo", explicó.

"Esto evidentemente nos ayuda y vuelvo a reiterar que Arabia Saudí ama y gusta del fútbol español y creo que debemos aprovechar esa oportunidad porque, vuelvo a reiterarlo porque a veces no lo comentamos lo suficiente, esto da un impulso muy fuerte, económicamente hablando, al fútbol modesto español; muy importante", recalcó Louzán.

"No puedo dejarles ahora la cifra exacta de club a club, pero son más de 600 equipos o entidades en España que se benefician de la organización de este gran evento celebrado en Arabia Saudí", afirmó al respecto.

"Yo le decía ayer al Real Madrid que jugaba en casa y hay cosas que son evidentes. Y el Barça también jugaba en casa con el Athletic Club; el presidente del Athletic me decía: 'Es que, claro, para nosotros es como jugar de visitante'. Esa es una realidad, pero eso también quiere decir que aman al fútbol español", dijo el máximo mandatario de la RFEF.

"Cada vez hay más aficionados del Club Atlético de Madrid, por ejemplo, y creo que eso va a ir subiendo precisamente en función de nuestra proyección que le demos internacionalmente y también de nuestra presencia aquí. Por lo tanto, estoy contento y espero que la mayoría... Ya sé que a todos no podemos contentar, pero lo intentaremos. Al fútbol español, con esta proyección a nivel internacional que le damos aquí a la Supercopa, creo que nos viene realmente muy muy bien", concluyó.