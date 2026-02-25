Louzán visita el Congreso Nacional de Paraguay invitado por su presidente, Basilio Núñez

Rafael Louzán, presidente de la RFEF (segundo por la izquierda), comparte un encuentro con el presidente del Congreso Nacional de Paraguay, Basilio Núñez, el senador Silvio Ovelar y otras autoridades del país. - RFEF

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, visitó este miércoles el Congreso Nacional de Paraguay invitado por su presidente, Basilio Núñez.

Según informó el ente federativo en sus redes sociales, Louzan compartió "un cordial encuentro" con el presidente del Congreso Nacional de Paraguay, así como con el senador Silvio Ovelar y otras autoridades del país.