Löw apuesta por Alemania como campeona del mundo: "El equipo ha mejorado notablemente"

Archivo - Joachim Low - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

Mannheim (Alemania), (dpa/EP)

El exseleccionador alemán Joachim Löw, campeón del mundo en Brasil 2014, se ha mostrado convencido de que Alemania ganará la Copa del Mundo, que se celebra este año en Estados Unidos, México y Canadá, porque considera que puede platar cara a cualquier selección después de haber mejorado "notablemente" en los últimos años y ha apuntado que tiene aún margen de mejora según pronosticó.

"El equipo ha mejorado notablemente en los últimos dos o tres años", declaró el técnico, que destacó el impulso renovador de jóvenes talentos como Florian Wirtz y Jamal Musiala, en relación a los decepcionantes Mundiales de 2018 y 2022, en los que los teutones no pudieron superar la fase de grupos.

En declaraciones en una charla futbolística celebrada en Mannheim, en el suroeste de Alemania, el exseleccionador consideró sin embargo que el equipo aún tiene margen de mejora a poco más de un mes del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque afirmó que tiene potencial futbolístico para plantar cara a las mejores selecciones y "ganarle a cualquiera".

El técnico se mostró asimismo crítico respecto al Mundial 2026, que estrenará un formato ampliado a 48 equipos, al considerar que el torneo se vuelve así demasiado prolongado. "Se pierde mucha calidad", opinó.