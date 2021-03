Lozano reitera que el fútbol femenino será profesional en 2021-22: "Vamos a poner fin a esa injusticia"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha reiterado este jueves en el Senado el compromiso del Gobierno de "saldar una deuda histórica" y que el fútbol femenino sea considerado profesional en la próxima temporada 2021-22, con lo que se podrá "fin a esa injusticia" respecto al masculino.

"El CSD va a calificar como profesional la liga femenina de fútbol para la temporada 2021-22. No se sostiene que el fútbol masculino sea profesional y, sin embargo, el fútbol femenino se siga considerando como no profesional. No tiene ninguna lógica y vamos a poner fin a esa injusticia para mejorar las condiciones de las deportistas y fortalecer las estructuras deportivas", anunció.

En su comparecencia en la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta, Irene Lozano indicó que el objetivo es contar con "una de las mejores ligas femeninas de Europa y la mejor manera de conseguir ese fin es su profesionalización".

"Es una labor muy compleja. Por ello, en el Consejo Superior de Deportes hemos constituido un grupo de trabajo que está desarrollando las diferentes iniciativas, acciones y documentos para que prospere el proyecto. Además para avanzar en la cuestión con el máximo consenso posible se están manteniendo reuniones con las asociaciones, sindicatos, clubs, jugadoras y la Real Federación Española de Fútbol", explicó.

De esta forma, se logrará, prosiguió Lozano, el cambio del estatus actual de la Primera Iberdrola, de liga amateur a Liga Profesional, sostenible social, económica y deportivamente, con la normativa y apoyos necesarios.

La presidenta del Consejo desveló que actualmente se está trabajando en el modelo de reparto de los ingresos para los clubs, los presupuestos mínimos, el control financiero, el formato de las plantillas de jugadoras, la normativa de la nueva competición, la infraestructura de los estadios y, entre otras cosas, los derechos de imagen de las retransmisiones audiovisuales.

Lozano subrayó que el compromiso del Gobierno es "firme" para que en la temporada 2021-22 la División de Honor del fútbol femenino sea profesional. "Somos plenamente conscientes que cuando avanza un grupo de mujeres, todas las mujeres avanzan con ellas y que la profesionalización del fútbol femenino supondrá, más pronto que tarde, un impulso para el resto de mujeres deportistas, para que las mujeres alcancen en el deporte, de una vez por todas, la igualdad real y efectiva. Es un camino largo, pero estamos preparados e ilusionados para transitarlo", manifestó.