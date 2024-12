Lucas Eguibar: "Quiero volver a mi lugar, que es ganar"

Archivo - Lucas Eguibar poses for portrait after an interview for Europa Press at their headquarter on October 15, 2024, in Madrid, Spain.

Archivo - Lucas Eguibar poses for portrait after an interview for Europa Press at their headquarter on October 15, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' español Lucas Eguibar está "muy motivado" de cara a la una nueva temporada en la que quiere volver a su "lugar, que es ganar", después de seis meses "largos" por una rotura del tendón de Aquiles, pero no tiene "ninguna duda" de que volverá a su "cien por cien", al mismo tiempo que se confiesa seguidor de Ilia Topuria "desde hace tiempo" por su "mentalidad".

"Los Juegos son una motivación, pero lo veo lejos todavía porque, sinceramente, vengo de seis meses que han pasado muy lentos, y estoy trabajando en mi mejor versión. Estos seis meses he estado pensando en esta temporada porque para la siguiente queda mucho y lo que tengo ganas es de ahora, de demostrar lo que quiero hacer ahora. Me encuentro muy motivado, porque quiero volver a mi lugar, que es ganar", expresó Eguibar en una entrevista a Europa Press.

El español Lucas Eguibar, campeón del mundo de snowboard cross en 2021, se rompió el tendón de Aquiles el pasado mes de marzo en una grave caída, en la parada de la Copa del Mundo en Cortina d'Ampezzo, y comenzó una recuperación larga y más incómoda de lo que pensaba. "Nunca me había tocado estar seis meses parado. He tenido mis momentos y he intentado pasarlos con gente de mi alrededor que me ha acompañado mucho", confesó.

"Sobre todo, me he intentado aferrar a que estaba muy motivado, que estaba haciendo las cosas mal y que quería cambiarlas y creo que lo puedo hacer bastante bien", agregó, aunque reconoció que volver a la tabla en septiembre en Argentina fue duro.

Allí, el vasco se dio "un golpe de realidad", después de unos primeros meses "sin dolor". "Según me puse la bota me empezó a doler mucho, vi las estrellas. Después de la operación del Aquiles todavía lo tengo mucho más ancho y me aprieta bastante y me duele. Así que, poco a poco", relató.

"No fue como retroceder, porque todo este proceso ha sido largo y no estoy como antes, pero fue un momento de decir 'todavía no estoy como pensaba'", admitió, convencido de que regresará a su mejor nivel. "Es una lesión en que necesitarás más o menos tiempo, pero no tengo ninguna duda de que volveré a estar al cien por cien, y he estado muy convencido en todo el proceso. Eso no me ha preocupado", expresó.

Por ello, sigue trabajando "a contrarreloj para poder llegar a la pretemporada y a la temporada", que arranca del 13 al 15 de diciembre en Cervinia (Italia). "Eso es un poco lo que me ha llevado un poco más el comerme la cabeza, el poder llegar a tiempo para las carreras, pero no me voy a perder ninguna carrera", dijo con seguridad.

"Siempre he intentado ver un poquito el camino. Si me llevaba hacia un lado y tenía la espalda mal, intentaba pensar en otra cosa o intentaba avanzar en otro aspecto. Si el físico no me acompañaba, intentaba centrarme en lo mental, y gracias a ello he ido avanzando muchísimo. Con la lesión del Aquiles he intentado hacer un poco lo mismo", apuntó recordando sus problemas en la espalda del año pasado.

La lesión del Aquiles fue una señal en una temporada en la que necesitaba un cambio, aunque "no fue mala". "Ya estaba pensando que mi temporada no era muy buena y que quería cambiar algo para el año siguiente y tener la lesión fue como la gota que colmó el vaso. Miré qué cosas estaba haciendo, qué cosas tenía que quitar y por eso estoy muy motivado este año, porque he cambiado bastantes cosas y creo que eso lo estoy haciendo bastante bien", manifestó.

"UN CAMPEÓN SE CONSTRUYE Y ESTE AÑO QUIERO HACERLO"

Y, quizá, sus problemas físicos han impedido que salga a relucir una mejor versión de Eguibar. "Seguro que en muchas carreras lo hubiese hecho mejor. Como en los Juegos de China, que competí con muchísimo dolor, justo antes de la operación de espalda. Pero también he ido aprendiendo cosas. He estado intentando ser mucho más suave encima de la tabla, cosa que creo que me viene bastante bien. Siempre soy bastante agresivo y cuando la nieve está muy dura, me siento muy cómodo", analizó.

"Cuando la nieve está blanda, no me encuentro tan cómodo y me siento muy lento. Y si intento hacer mucha fuerza o tener movimientos físicos, pues pierdo velocidad. Entonces intento ver la parte positiva. No sabría lo que hubiese sido de mí sin tanto dolor, sin estas lesiones. Pero estamos aquí y es lo que hay", agregó.

A pesar de las lesiones, el 'rider', de 30 años, además del oro en 2021 en el Mundial, también puede presumir de otras dos platas mundiales en 2017 en individual y por equipos junto a Regino Hernández, además de ganar el prestigioso Globo de Cristal en la 2014-2015, un título que rozó en la 2022-2023. Pero "no hay un secreto" para mantenerse más de una década al máximo nivel.

"Después de muchos años, intentas cambiar cosas y cuando ya unos años no te sale, cuando hace dos años quedas subcampeón de la Copa del Mundo, tienes que cambiar un par de cositas y esas cosas terminaron siendo muchísimo peores. Y lo que estoy intentando este año es volver a la base, que es muchas veces lo que la gente no quiere trabajar. Trabajar de la base y empezar de cero y eso es lo que estoy intentando este año", reveló.

Además, Eguibar cree que un deportista campeón "no nace ganador", aunque sí puedas "nacer con una serie de talentos o en unas circunstancias que te enseñan mucho más la vida", como el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, un referente para el vasco.

"Yo soy muy fan de la MMA y UFC y sigo a Ilia desde hace muchísimos años. Tiene una mentalidad porque venía de la guerra, la ha vivido y sabe lo que es. Él luchaba por comer, viene con ese tipo de mentalidad y eso es lo que le ha construido. Eso se construye totalmente", defendió.

Y lo "difícil" es mantenerse en la élite. "Tenía las ganas y la motivación de querer ser el mejor del mundo. Y lo más complicado es, una vez lo has sido, una vez has ganado, seguir ganando. Eso es lo complicado. Y eso totalmente se construye. Es muy difícil repetir el mismo estado físico y mental que te ha llevado los dos años a avanzar", argumentó.

"Al final, van saliendo nuevas técnicas de entrenamiento, va saliendo gente que te está haciendo cosas diferentes y tú quieres probar. Y el deporte va avanzando. En estos años he intentado hacer cosas y seguir avanzando, pero hay unas que no funcionan y otras que sí. Pero como he dicho, eso se hace y un campeón se hace totalmente. Yo este año quiero hacerlo", detalló.

Finalmente, Eguibar agradeció al presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, su labor al frente de la entidad, cuando ya acumula una década en el cargo. "Entraron con una situación no muy buena y consiguieron darle la vuelta. Eso es gracias a su gran trabajo. He visto muchísimos cambios y estoy muy orgulloso de formar parte", dijo.

"Se ha notado mucho que hay más cantera. Yo cuando me presentaba a los Campeonatos de España apenas éramos 10 personas y solo teníamos una carrera y había veces que no se hacía esa carrera. Y hoy ya hay un circuito igual con tres carreras. Eso es fruto del trabajo que ha hecho antes de esta Federación", concluyó.