Lucas Eguibar regresa tras su lesión con un séptimo puesto en la Copa del Mundo de Cervinia

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' español Lucas Eguibar ha cosechado una séptima posición en la primera prueba de la Copa del Mundo de Snowboard Cross (SBX), disputada en Cervinia (Italia), solo nueve meses después de su grave lesión en el tendón de Aquiles, mientras que Álvaro Romero ha sido décimo, quedándose cerca de las semifinales.

El donostiarra se enfrentó en la ronda de octavos al austriaco David Pickl, el alemán Leon Ulbricht y el japonés Yoshiki Takahara y controló la carrera, en la que le bastaba con ser segundo, una posición que logró al final. Posteriormente, refrendó las buenas sensaciones en cuartos, donde se enfrentó a uno de los grandes favoritos y candidatos al Globo de Cristal, el canadiense Eliot Grondin, así como a los estadounidenses Pickl y Cody Winters. Grondin y Eguibar avanzaron hacia las semifinales.

En esa ronda, se sumaron como rivales el francés Aidan Chollet (FRA) y el italiano Lorenzo Sommariva. Grondin arrasó, y Chollet, Sommariva y Eguibar lucharon por la última plaza que daba acceso a la gran final. El vasco tuvo que conformarse con el cuarto lugar. En la 'Small Final', selló su séptima plaza final. El ganador de la primera prueba de Copa del Mundo fue el austriaco Jakob Dusek.

"Quería luchar por las medallas. He cometido quizá un error de estrategia en la semifinal a la hora de elegir una zona de portillón de salida, no sabía qué lado escoger. He intentado luchar y me he quedado a las puertas de la final y estoy muy contento porque acabo de volver de la lesión y tengo todavía molestias, pero no es excusa y hay que seguir trabajando duro", indicó Eguibar.

En esta misma prueba, Álvaro Romero logró un meritorio décimo puesto en su primera participación esta temporada. En octavos, se enfrentó a rivales de la talla de los franceses Julien Tomas y Merlin Surget y el alemán Leon Beckhaus; y un error de Surget permitió a Romero hacerse con un billete para cuartos. En esa ronda, se tuvo que conformar con la tercera posición de la serie, que le hizo finalizar décimo en la general de la prueba.

"He conseguido una décima plaza que me sabe a poco porque estaba yendo bastante rápido y quería luchar por esa final. En un mes y medio tenemos la siguiente Copa del Mundo en China y tengo muchas ganas de afrontar esta temporada. Creo que puede salir algo muy bueno de ella, así que vamos con todo", señaló Romero.

La próxima prueba de SBX será en Beidahu (China) del 31 de enero al 2 de febrero, en la que participarán Lucas Eguibar, Álvaro Romero, así como los otros dos integrantes del Movistar SBX Team, Bernat Ribera y Toni Toledo.