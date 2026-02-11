Lucas Eguibar: "Tengo cero dolor, aquí cada día he ido mejorando"

Archivo - Lucas Eguibar attends an interview for Europa Press at its headquarters in Madrid on October 27, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
El español Lucas Eguibar aseguró este miércoles que está "bastante bien" y con "cero dolor" tras la caída que sufrió hace unas semanas durante una prueba de la Copa del Mundo y de cara a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), un momento que ha estado "preparando mucho tiempo" y que quiere "disfrutar al máximo".
"Ahora estoy bastante bien. Me condicionó en el plan previsto, que tras la prueba de China iba a tener cuatro días en casa y luego entrenar a Austria, y no me fui a entrenar y preferimos estar en casa recuperando al máximo. Aquí llevo cuatro días en pista y cada día he ido mejorando, hoy tengo cero dolor y no me impide para nada", expresó Eguibar en rueda de prensa telemática antes de su estreno este jueves junto a Álvaro Romero en la modalidad de 'boardercross' en la cita olímpica.
El 'rider' vasco está tranquilo ante sus cuartos Juegos Olímpicos. "Creo que estaba más nervioso los días pasados que ahora mismo. Ahora tengo muchísimas ganas de que llegase este momento y ahora me siento supertranquilo. He estado mucho tiempo preparando este momento y quiero que llegar para disfrutar al máximo", subrayó.
Sobre el circuito olímpico, aunque no lo ve "muy difícil", sí advirtió que "técnicamente la salida va a ser muy importante" y que puedes "sacar mucha distancia" en caso de hacerla "muy bien". "Siempre suele ser mi fuerte y estos días he estado bastante bien. Además, en la curva número 3 puedo ser bastante agresivo y puedo intentar adelantar", detalló.
"Me gustan los circuitos rápidos y este no es todo lo que me gustaría, pero creo que me he podido adaptar bien. Si cometes un pequeño error, te puedes quedar atrás y te puede costar luego mucho recuperar", añadió el campeón del mundo en 2021.
El de San Sebastián gestiona la presión de estas carreras tan apretadas a base de "pruebas y errores". "Es un deporte en el que la temporada es 'cortita' y en cada una vamos con mucha presión, pero tenemos que intentar no pensar en eso sino en cosas positivas y en que lo podemos hacer", puntualizó.
El español recalcó que hay "un mundo" de diferencia entre estos Juegos y los de hace cuatro años en Pekín donde "no había público" por el COVID y había "muchos controles" y "mucho miedo" por posibles contagios. "Este tipo de deportes se viven algo diferente en Europa y se va a notar muchísimo, mañana va a estar hasta arriba", opinó.
ROMERO RECONOCE NERVIOS ANTE SU DEBUT OLÍMPICO
Eguibar estuvo acompañado en esta comparecencia por Álvaro Romero, con el que tiene "cien por cien un programa separado", por lo que no pasan "mucho tiempo juntos". "Su paso por curva es muy bueno, yo era malísimo a su edad y me fijé que era muy bueno desde joven", admitió con una sonrisa.
Precisamente, Romero reconoció sus nervios ante sus primeros Juegos. "Pensaba que me había quitado bien el peso de encima, pero una vez que estoy aquí, estoy nervioso. Hoy estaba bastante nervioso en la zona de salida, pero me gusta sentir esos nervios antes de competir", remarcó.
El español indicó que, al contrario que Eguibar, las salidas le suelen "costar más". "Yo tengo un buen paso por curva y deslizo bien. Mi carrera estará un poco más abajo. Es un circuito largo, de minuto y medio y habrá tiempo de hacer adelantamientos, será una carrera bonita", explicó.
"Intento no pensar mucho en el resultado ni en los objetivos, sólo hacerlo lo mejor posible en cada carrera, prepararla bien y hacer buenas estrategias. Tenemos bajadas de entrenamiento para probar cosas y si hay algún fallo ahí, no pasa nada. Somos cuatro en una baja y no sabes como va a ser el guión y a veces hay errores forzados por otros, otros tuyos. Hay ese punto de suerte que a veces nos perjudica o a veces nos beneficia", aseguró de cara a la presión.
Finalmente, se refirió a la figura de Lucas Eguibar, "un referente" desde que empezó en el snowboard "por todo lo que ha conseguido y por el trabajo y empeño que le pone". "Siempre que necesito ayuda o alguna duda en los circuitos me suele ayudar bastante y viendo sus bajadas aprendo muchas cosas como maneras de moverme en las salidas o estrategias de carrera", explicó.
"Tenemos la suerte desde que entré que ha estado a mi lado y él ya llevaba muchos años en este deporte y sabe mucho. Siempre es bueno tener un referente y seguir sus pasos. Ambos vivimos en San Sebastián y hemos esquiado en el mismo sitio, alguien tan parecido te puede ayudar en muchas cosas", sentenció Romero.