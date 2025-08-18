BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas se unen a los entrenamientos de la selección española de baloncesto, que se concentrará esta semana en Madrid de cara a preparar el doble enfrentamiento frente a Alemania, el primero este jueves (21.00 horas) en el Movistar Arena y el segundo, el sábado (19.00 horas) en Colonia.

"Dos nuevos jugadores reforzarán la última fase de preparación del EuroBasket. Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas se unen a la selección para reforzar al equipo y formar parte del grupo de jugadores que se entrenarán en Madrid esta semana", anunció la FEB en un comunicado.

Ambos jugadores formaron parte del equipo España B que disputó el Torneo Ciudad de Málaga, venciendo tanto a Portugal (64-63) como a República Checa (80-75). Además, reforzaron los entrenamientos de la selección absoluta de forma habitual.

En el caso de Langarita, fue campeón del mundo con la selección sub-19 en 2023 y ya fue convocado como invitado para la ventana de clasificación para el EuroBasket del pasado mes de febrero, en la que España cayó frente a Letonia (83-66) y venció a Bélgica (59-52).

Tras confirmarse el pasado domingo la baja de Alberto Abalde para el Eurobasket, el seleccionador Sergio Scariolo preparará los dos últimos amistosos con 17 jugadores, entre los que se encontrarán Langarita y Cárdenas. El primer choque frente Alemania se disputará en el Movistar Arena de Madrid el jueves 21 (21.00 horas) y el segundo tendrá lugar en Colonia el sábado 23 (19:00).