Lucas Langarita deja Zaragoza y se marcha a la liga univeristaria estadounidense

Archivo - Lucas Langarita of Casademont Zaragoza in action during the ACB Liga Endesa, match played between FC Barcelona and Casademont Zaragozaza at Palau Blaugrana on March 03, 2024 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El joven escolta español Lucas Langarita también se marchará a los Estados Unidos para continuar con su carrera deportiva y académica, según confirmó este miércoles el Casademont Zaragoza, en otro nuevo caso de fuga de talento del baloncesto español hacia el universitario del otro lado del Atlántico.

"Casademont Zaragoza informa de que Lucas Langarita continuará su proceso formativo en la liga universitaria estadounidense. El canterano cumplirá así la aspiración de emprender la aventura americana y completar otra fase de su carrera deportiva lejos de casa", señaló el conjunto zaragozano.

El club confirmó que han rescindido "el contrato vigente" hasta 2027 con Langarita, que el próximo mes de enero cumplirá 21 años, "si bien los derechos ACB seguirán perteneciendo" al Casademont Zaragoza. "Desde Casademont Zaragoza le deseamos a Lucas y a toda su familia la mayor de las suertes en esta nueva andadura deportiva", sentenció.

El joven jugador, campeón del mundo con la selección Sub-19 en 2023 y subcampeón del mundo con la Sub-17 en 2022, estaba brillando en la nueva Liga U en las filas del Casademont Zaragoza, donde estaba promediando 16,3 puntos, 3,4 asistencias, 3,3 rebotes y 14 de valoración.

"Es un momento complicado para mí, y que no pensaba que llegaría tan pronto. Llegué a este club siendo prácticamente un niño, con mucha ilusión y muchos sueños por cumplir, y me marcho convertido en un jugador y, sobre todo, en una persona mucho más madura", expresó el escolta en una carta publicada por el conjunto zaragozano.

Langarita reconoció que en este club ha "aprendido valores que van mucho más allá del baloncesto como el esfuerzo diario, la constancia, el respeto, la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de levantarse después de las derrotas". "Todo lo que soy hoy tiene una parte muy grande de este club", advirtió.

"Me llevo miles de recuerdos, y grandes logros, campeonatos autonómicos, de selecciones, torneos internacionales, y sobre todo una forma de entender este deporte que me ha marcado y me acompañará para siempre. Muchas de las personas con las que he coincido, puedo decir con orgullo que ahora son más que compañeros o entrenadores, son amigos que conservaré por muchos años", añadió al respecto.

El jugador dio las gracias al club "por apostar desde tan joven" por él, por darle "las herramientas para crecer" y por exigirle "siempre lo mejor" de él. "Me voy profundamente agradecido y orgulloso de haber vestido esta camiseta durante tantos años", apuntó, sin olvidarse del "apoyo incondicional" de su familia sin el que "nada de esto habría sido posible" y de la afición, por su "aliento constante, pasión y fidelidad".

"Aunque ahora empiece un nuevo capítulo en mi carrera, este club siempre será mi casa. Me llevo recuerdos imborrables y un sentimiento de pertenencia que me acompañará allá donde vaya. Quién sabe si algún día nuestros caminos se vuelvan a juntar y poder volver a tener la oportunidad de disfrutar del baloncesto aquí en mi casa, mi ciudad. Gracias Casademont Zaragoza por todos estos años y os deseo los mayores éxitos", sentenció Langarita.