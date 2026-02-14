Lucas Pinheiro da a Brasil su primera medalla de invierno y Noruega atrapa más oros en Milán-Cortina

February 14, 2026, Cortina D'ampezzo, Italy: Milano Cortina 2026 - XXV Olympic Winter Games Bormio - Italy Alpine skiing - Men's Giant Slalom Image Show: Image Show: Gold Medal PINHEIRO BRAATHEN Lucas - Europa Press/Contacto/Sergio Bisi

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen ha acaparado muchos focos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 gracias a su oro en el eslalon gigante del esquí alpino, durante una undécima jornada que también ha visto a la delegación de Noruega conquistar otros dos oros femeninos en esquí de fondo y en biatlón.

En esa prueba masculina del eslalon gigante, disputada en la subsede de Bormio, Pinheiro consiguió la histórica primera medalla de Brasil en unos JJ.OO. invernales; y lo hizo con un tiempo de 1:11.08 en su segunda ronda y 2:25.00 global, apurando todo porque una nevada había complicado la pista de Stelvio para los 69 esquiadores que pudieron terminar.

Nacido en Oslo, Pinheiro es hijo de padre noruego (Bjorn) y madre brasileña (Alessandra), y logró el oro por delante de tres suizos; Marco Odermatt amarró la plata (2:25.58), Loïc Meillard se adjudicó el bronce (2:26.17) y Thomas Tumler (2:26.45) se conformó con la cuarta posición.

Antes, el esquí acrobático había abierto el medallero de este sábado con la prueba femenina de moguls dobles; la australiana Jakara Anthony ganó en la final por 20-15 a la estadounidense Jaelin Kauf y en el podio las acompañó la también estadounidense Elizabeth Lemley, quien dolorida logró el bronce venciendo por 18-17 a la francesa Perrine Laffont.

Por otra parte, en el relevo 4 x 7,5 km femenino de esquí de fondo, las noruegas Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen y Heidi Weng obtuvieron el oro con sus 1:15:44.8 en meta; aprovecharon los percances del cuarteto de Suecia, que ganó la plata (1:16:35.7), mientras que Finlandia se llevó el bronce (1:16:59.5).

Luego, la también noruega Maren Hjelmeset Kirkeeide dio otro alegrón dorado a su país ganando el esprint femenino 7,5 km en biatlón; con su tiempo definitivo de 20:40.8 se impuso --por este orden-- a las francesas Océane Michelon (20:44.6) y Lou Jeanmonnot (21:04.5), quienes dejaron sin podio a la sorprendente búlgara Milena Todorova (21:20.8).

En el skeleton femenino, la victoria de Janine Flock, con un tiempo total de 3:49.02 después de realizar sus cuatro series, amargó a la representación de Alemania; no en vano, la austriaca quedó por delante --en este orden-- de Susanne Kreher (3:49.32), de Jacqueline Pfeifer (3:49.46) y de Hannah Neise (3:50.17), ésta última fuera del podio.

Por último, en el trampolín largo individual masculino de los saltos de esquí, el esloveno Domen Prevc cumplió con su favoritismo durante la ronda final y acabó cosechando en total 301,8 puntos; la medalla de plata fue para el japonés Ren Nikaido, con 295,0 puntos totales, y el bronce fue para el polaco Kacper Tomasiak, con 291,2 puntos totales.