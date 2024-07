Lucas Vázquez: "Florentino es el máximo representante de la grandeza del Real Madrid"

"Me siento orgulloso de no haber perdido nunca la ilusión por conseguir mi sueño desde pequeño"



MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho del Real Madrid Lucas Vázquez reconoció la ilusión y orgullo por renovar su contrato con el conjunto blanco, ganándose de nuevo un puesto en el club de su vida, al tiempo que elogió al presidente Florentino Pérez y al flamante fichaje Kylian Mbappé, un jugador que "ha nacido" para ser del Madrid.

"El Real Madrid es mi casa y el sitio al que llegué con 16 años. Llevo más de la mitad de mi vida aquí. Me ha ayudado a formarme como persona y como futbolista. Es algo importantísimo en mi vida. Me siento orgulloso de no haber perdido nunca la ilusión por llegar a conseguir mi sueño y lo que deseaba desde pequeño, que era jugar en el primer equipo del Real Madrid", afirmó este viernes en una entrevista a Realmadrid TV, recogida por Europa Press.

Vázquez, que el jueves renovó de manera oficial hasta 2025, agradeció la confianza del club y destacó la labor de Florentino Pérez. "El presidente es el máximo representante de la grandeza del Real Madrid. Todo lo que ha construido en la trayectoria que lleva al frente del club habla por sí solo. Es el presidente con más títulos de la historia y es un orgullo estar aquí con él", dijo.

Además, el gallego se mostró especialmente emocionado con su condición de capitán. "Es muy bonito y especial. Dar ese paso de estar entre los cuatro capitanes afianza un poco los años que llevo en la plantilla. Voy a intentar ayudar al equipo a seguir en esta línea de ganar", confesó, antes de hablar del "secreto" del club.

"El secreto de esta plantilla y del Real Madrid es que siempre estamos exigidos para ganar. Nos metemos esa presión y es algo que caracteriza a este club. Siempre juega para ganar y es algo que hay que inculcar a la gente. En el vestuario tenemos un sentimiento de alegría. Hemos sabido compaginar muy bien a los veteranos con los jóvenes y hemos conseguido ese equilibrio que hace que nuestra fuerza sea muy grande y que en momentos delicados, en los que no lo estamos pasando tan bien, el equipo tire para adelante", añadió.

Por otro lado, Vázquez valoró los títulos logrados, con su quinta Champions el pasado curso. "Siento mucho orgullo. Es algo increíble y que si me lo llegan a decir hace unos años no lo hubiese creído. Es un sueño para mí y para todos los compañeros. Estamos haciendo las cosas muy bien y se ve reflejado en esas Champions", dijo.

"Lo que nos gusta a los jugadores es ganar títulos y conseguir trofeos. Estamos acostumbrados a esa exigencia y vamos a luchar por los siete títulos. Ojalá podamos conseguirlo", añadió, antes de referirse a un Mbappé que será decisivo en esa lucha.

"Kylian es un jugador especial, de los que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Tenemos un año apasionante por delante. Añadimos muchísimo talento al que teníamos ya con Vini Jr., Rodrygo, Jude… Todos los que tenemos en la parte de arriba. Que venga Mbappé es algo increíble y vamos a disfrutar mucho durante esta temporada y sobre todo a conseguir títulos", terminó.