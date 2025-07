Lucas Vázquez: "He cumplido el sueño de mi vida"

Archivo - Lucas Vazquez of Real Madrid leaves the pitch during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Sociedad on May 24, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

"Sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí"

El lateral español Lucas Vázquez ha declarado este jueves que su marcha del Real Madrid no es "un adiós" sino que es un "hasta pronto" ya que el club blanco "siempre" estará dentro de él, habiendo podido cumplir el "sueño de su vida" y tras haber dado "todo lo que "tenía dentro", lo que le hace irse "tranquilo" del conjunto madridista que abandona tras 18 años y con 23 títulos ganados.

"Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", ha asegurado el lateral en el acto de su despedida celebrado este jueves en la Ciudad Real Madrid.

El jugador de 34 años ha querido empezar su discurso agradeciéndole a la afición su apoyo durante todos estos años. "Gracias por vuestro cariño constante, por vuestro respeto, por cada aplauso, cada ovación, cada gesto de apoyo. Me habéis acompañado en cada paso y me habéis hecho sentir parte de algo eterno. Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid nunca le diré adiós", reveló.

"Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club lo cumplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años, compartir vestuario con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables. Pero sobre todo he sido feliz, muy feliz", explicó el gallego, que ha estado acompañado por familiares y excompañeros como Kylian Mbappé y Andriy Lunin, entre otras personalidades, además de leyendas blancas como el brasileño Marcelo.

El ganador de 23 títulos con el Real Madrid ha explicado que "siempre" ha intentado dar su mejor versión. "Siempre he intentado dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido, en cada minuto. He trabajado para mejorar, para ayudar a mis compañeros, para estar siempre preparado. Me he sentido valorado, respetado y querido. Y eso es algo que me llevo conmigo para siempre", destacó.

"Quiero dar las gracias de corazón al presidente Florentino Pérez. Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño. Siempre me has mostrado tu cariño y es algo que presumiré con orgullo. Tu confianza en mí me ha permitido convertirme en el jugador y la persona que soy. Gracias de verdad", finalizó el lateral en el acto de su despedida del Real Madrid tras 18 años en el club blanco.

