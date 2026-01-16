Luís Castro: "No miro mucho la situación del Real Madrid, tengo mucho trabajo aquí"

Luis Castro, head coach of Levante UD, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Levante UD at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 4, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, confesó este viernes que no mira la situación del Real Madrid porque tiene "mucho trabajo" en el conjunto granota, que se encuentra en puestos de descenso y afronta la visita al feudo blanco sabiendo van a tener enfrente a "un buen equipo", al que cree que no habrá cambiado mucho la eliminación copera ante el Albacete.

"No es una situación que miro mucho. Tengo mucho trabajo aquí y no estoy preocupado de lo que pase en Madrid. Para nosotros es un partido contra un equipo bueno y vamos hacer nuestro trabajo. No me preocupa lo que pase allí, tengo mucho trabajo aquí", aseguró el técnico portugués en la rueda de prensa previa a la visita al Santiago Bernabéu.

En ese sentido, Castro aseguró que no ha analizado el partido de ida disputado a finales del mes de septiembre frente a los madrileños, donde cayeron 1-4, porque "el equipo está haciendo cosas diferentes". "No hemos trabajado ahí, hemos mirado los últimos partidos del Real Madrid y no el del 1-4. Tenemos que mirar el Real Madrid actual porque los equipos cambian con el tiempo. Estamos más concentrados con nosotros y ser más fuertes", afirmó.

"Ahora, antes o después, el Real Madrid siempre es un buen equipo. No creo que va a cambiar mucho (la eliminación de la Copa del Rey del cuadro blanco). Saldrán a ganar le partido y darán el 100 por cierto como nosotros", continuó.

Acerca del cambio en el banquillo del Real Madrid, Luís Castro señaló que pese a la poca información del nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, cuentan con "información de las características de los jugadores". "Lo individual hace que el fútbol sea de una forma u otra, y también tenemos información de cómo le gusta a Arbeloa plantear los partidos", comentó.

"Los partidos contra el Real Madrid vienen cuando tienen que venir. Depende del calendario. Yo no hago reflexiones si es mejor o peor. Es ahora, pues ahora. Yo no pienso que es un equipo que no tiene calidad. Han perdido pero continúan muy fuertes", añadió.

Para este encuentro, el entrenador levantinista confirmó las baja de Diego Pampín y de Matías Moreno, que "está fatigado", pero con la duda de Kervin Arriaga. "Tomaremos la decisión mañana. Hemos cambiado la metodología y es normal que estén fatigados. Cuando los jugadores tienen riesgo de lesión, yo no corro riesgo. La temporada es muy larga y si miras mi historial, yo no lo pongo en el terreno de juego. Al 99% de que Matías Moreno no va", informó.

Quien sí estará disponible será el reciente fichaje, el francés Ugo Raghebour. "Ha trabajado normal. El primer día hizo test médico y prueba de esfuerzo, aunque ha estado más lejos del grupo, hoy ya ha entrenado al 100% y está listo para jugar. Es un jugador físicamente fuerte y con una gran calidad técnica muy buena. Es ofensivo, con calidad, pero defensivamente muy bueno", incidió.