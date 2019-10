Luis Cembranos: "No me preocupa la diferencia de goles, me preocupa perder"

Publicado 30/10/2019 23:43:23 CET

Fútbol.- Luis Cembranos: "No me preocupa la diferencia de goles, me preocupa per - LALIGA

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Luis Cembranos, afirmó que no está preocupado por "la diferencia de goles" tras haber encajado cinco del Real Madrid este miércoles y explicó que le preocupa "perder" después de haber dado una mala imagen en la visita al Santiago Bernabéu.

"Hemos pensado que tenemos tres partidos en ocho días, que el otro día hicimos un esfuerzo importante y jugamos contra un rival que -en su campo- apenas concede. Muy pocos equipos han conseguido sacar algo positivo aquí. Encima viene de descansar. Ahora tenemos que pensar en el Eibar", indicó Cembranos en rueda de prensa.

"No me preocupa la diferencia de goles, me preocupa perder. Yo sí he visto cosas positivas, he visto a más jugadores y he cambiado ciertas cosas del otro día. Creo que este equipo tiene que tener diferentes registros y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Ahora todo pasa por el Eibar en Butarque, el objetivo pasa por nuestro campo", añadió.

El técnico pepinero, que está confirmado hasta el próximo domingo a la espera de que el club encuentro un nuevo entrenador, dijo que "el partido más importante es el del Eibar. Vamos a mentalizarnos y a pedir a nuestro público su empuje y ayuda", manifestó tras el 5-0, el peor resultado del Leganés desde que milita en Primera División.

"¿Descanso del Real Madrid? Hubiera sido diferente, ellos hubieran hecho rotaciones y el resultado del Clásico hubiera afectado al partido de hoy. Ellos han empezado muy fuertes, han marcado muy pronto y han conseguido una diferencia muy holgada. Es un equipo muy fuerte, transita muy rápido y han logrado una ventaja sustancial", resumió.

"NOS HA SERVIDO COMO UN ENTRENAMIENTO FUERTE"

Preguntado por si saca algo positivo de esta visita a Chamartín, Cembranos cree que les ha servido como "un entrenamiento fuerte". "Vamos a intentar que haya cosas que se aprovechen para el Eibar. En líneas generales estoy convencido de que este equipo va a sacar esta situación adelante. Después de ver el resultado podría pensar muchas cosas, pero ya no puedo hacer nada", admitió.

Por último, Cembranos resolvió la duda generada tras la suplencia de Pichu Cuéllar. "Tenemos dos buenos porteros, era la mejor posibilidad ese cambio. Es lo que he decidido y lo mejor para el equipo. Y no nos tiene que afectar para el partido del domingo. Perder aquí -y de esta manera- era una posibilidad", finalizó.