Luis Díaz: "Nos vamos con ese sinsabor de que podíamos haber marcado más"

Luis Diaz of Bayern Munich reacts during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista colombiano Luis Díaz, delantero del FC Bayern Múnich, ha descrito como un "sinsabor" el haber ganado este martes por 1-2 al Real Madrid durante la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ya que a su juicio él o sus compañeros podían "haber marcado más" goles, a tenor de varias ocasiones falladas delante de la portería rival.

"Creo que hemos conseguido el resultado que queríamos, que era llevarnos una ventaja de acá, del Santiago Bernabéu. Nos vamos, lo que yo siento, con ese sinsabor de que podíamos haber marcado dos o uno más. Tuvimos las 'chances' para concretarlo y ahora hay que tratar de mirar lo que no se hizo tan bien y corregirlo; y para el próximo partido, tratar de hacerlo mucho mejor", declaró Díaz a Movistar Plus+ tras el encuentro.

"Era un partido difícil. Sabíamos que el Real Madrid acá es muy fuerte, sabíamos que nos estaban jugando un gran partido. Y el Madrid creo que propuso un buen partido, un buen primer tiempo. Los dos tuvimos 'chances'. Y al segundo tiempo creo que nosotros controlamos un poco más. Tuvimos esas 'chances' que dije para concretar", se lamentó el jugador colombiano.

"Creo que, si concretábamos, era más confortable llegar a casa con una buena ventaja. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Te da la revancha la próxima semana y... nada, hay que estar listo para lo que se viene", se refirió Díaz al duelo de vuelta de esta eliminatoria en suelo bávaro.

Luego fue elogiado por el estilo de su equipo a las órdenes de Vincent Kompany. "Nosotros tratamos de que se vea así, de hacerlo siempre de la mejor manera. Los partidos, obviamente, todos son diferentes y te proponen cosas distintas. Hay que estar con la misma mentalidad y concentración de lo que queremos. Es nada más de tener esa convicción de que tenemos un gran equipo, una gran familia y vamos a trabajar para conseguirlo", zanjó.