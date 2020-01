Luis Enrique: "Antes la Supercopa parecía un mero trámite de verano, este formato es muy atractivo"

Publicado 08/01/2020 21:08:38 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, calificó de "más atractivo" el nuevo formato de la Supercopa, ya que el tradicional parecía "un mero trámite de verano", al tiempo que se mostró "contento" de volver a la rutina de seguimiento de jugadores.

"Vuelta a la rutina, a lo que me gusta, a seguir los jugadores y contento. El formato me gusta, de hecho la Supercopa de España por las fechas de antes parecía casi más un mero trámite de verano y en cambio con estas fechas y este formato ahora me parece muy atractivo. Como seleccionador estoy muy encantado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, durante el descanso de la primera semifinal.

'Lucho', que retomó el banquillo de la selección el pasado 19 de noviembre, se encuentra en Yeda para seguir la nueva Supercopa, que se disputa en Arabia Saudí y con cuatro equipos, Real Madrid-Valencia y Barça-Atlético. La ausencia de Rodrigo por lesión le llevó a recordar que en España todos los jugadores deben aportar gol.

"Tenemos jugadores que puedan hacer gol, pero en la selección les vamos a pedir que añadan esa faceta, no solo un delantero 40 goles, esto es un deporte de equipo y necesitamos la ayuda de todos. Creo que todos estarán motivados, los que han venido más conmigo o los que no, la Eurocopa es suficientemente atractiva para estar motivados", dijo un Luis Enrique se quedará en Yeda "hasta que se acabe la fiesta".

Además, fue preguntado por la posible nacionalidad española de Gabriel Paulista. "Pendiente de cualquier jugador que pueda ser seleccionable y Paulista está en una gestión y que parece puede ser seleccionable. Abierto a cualquier posibilidad", afirmó.