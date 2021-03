Luis Enrique: "Estoy más que preocupado de cara a Kosovo"

"Lo puedo ver, no estamos en momento pletórico"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que sufrió "más que nunca" este domingo ante Georgia por ver complicarse la clasificación para el Mundial de Catar 2022, pero confió que el gol de Dani Olmo en el minuto 92 (1-2) sea un "chute de confianza" para un equipo que ve lejos de estar "pletórico".

"Ha sido muy complicado, Georgia ha estado en la misma línea que Grecia, con mayor peligro en transiciones, muy difícil y le hemos dado la vuelta con mucho empeño y siendo atrevidos. Botaba el balón como un conejo, el público le ha dado un punto más de valentía a su selección, si juega a este nivel va a ganar partidos, su extremo izquierdo especialmente. Han hecho su gol y han podido hacer alguno más", afirmó en rueda de prensa oficial.

El técnico de la 'Roja' apuntó que el mal estado del campo podía justificar el mal partido de los suyos, que está claro no están "en un momento pletórico". "Hoy hay la justificación del campo, que el balón va botando y genera desconfianza, tampoco estamos en un momento pletórico, lo puedo ver y el tercer partido será igual, ya lo veo, vamos a buscar los jugadores que más acertados estén. El premio del gol final espero que sea un chute de confianza", dijo.

"Los cambios del descanso han sido porque Llorente tenía amarilla y por meter a alguien con más empaque y experiencia que Bryan Gil. Buscamos tener la posesión y profundizar en cuanto podemos, si el campo no está bien da igual. No podemos perder por no intentarlo. Le animamos a chutar (Olmo), es una de las cosas que menos hemos hecho en estos dos partidos y debemos mejorar", añadió.

Luis Enrique celebró ese gol final de Dani Olmo, en el minuto 92, buscando el disparo desde fuera del área, pero reconoció que volverán a sufrir contra Kosovo. "El partido que más he sufrido. Estoy muy preocupado, más que preocupado de cara al partido de Kosovo, pero lo vamos a solucionar con lo que sea. España tiene que estar en el próximo Mundial", dijo.

Además, el seleccionador defendió a Busquets. "Busquets es de hace tiempo es el muñeco pimpampum, es fundamental, jugador único. Firmo sufrir si al final ganamos pero vimos el fantasma de que se complicaba mucho la clasificación, aún lo va a estar", apuntó, al tiempo que explicó que Sergio Ramos no jugó por "decisión técnica" y no por ninguna molestia.