Luis Enrique: "El fútbol no recompensa las ocasiones de gol, el fútbol recompensa los goles"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha subrayado que "el fútbol no recompensa las ocasiones de gol", sino que "el fútbol recompensa los goles", en referencia a su derrota de este miércoles por 1-2 frente al Atlético de Madrid durante la jornada 4 de la fase de liga en la Champions League.

"No tengo ninguna duda en el hecho de que estamos en el camino correcto, en una serie que es increíble y probablemente inédita, pero la realidad es que el fútbol no recompensa las ocasiones de gol, el fútbol recompensa los goles. Y eso es seguro, somos conscientes de eso y tenemos que mejorarlo, y yo en primer lugar", dijo Luis Enrique en rueda de prensa desde el Parque de los Príncipes.

"Debería ver de nuevo el partido en profundidad. Pero realmente es inexplicable lo que nos ha pasado durante estos tres partidos de Champions League en casa. Diría que el mejor adjetivo es inexplicable, pero también injusto", señaló acerca de sus tres citas como local en este arranque de temporada, con malas sensaciones para el PSG.

""El responsable de crear 50 oportunidades de gol en tres partidos es el equipo y el responsable de todo ello es el entrenador. Si no obtenemos resultados, soy el responsable, no tengo ninguna duda. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que considero mejor para que mi equipo continúe creando oportunidades de gol, continúe siendo mejor que el rival y continúe defendiendo a alto nivel, pero es muy difícil explicar una serie de tres partidos en Champions League en los que fuimos tan superiores al rival y solo hacer al final cuatro goles", lamentó.

En este sentido, fue tajante respecto a su estado de ánimo: "Hoy me siento jodido, y lo mismo para mis jugadores, pero mañana será el momento de analizar el partido con la cabeza fría y levantarse después de todo esto. Porque es difícil, con la situación y la dinámica actual, pero hasta el final lo intentaremos, hasta el último minuto".

"Necesitamos 20 oportunidades de gol claras para marcar, y el rival se cierra y marca. Es la misma dinámica cada vez y hay que aceptarlo, pensar en levantarse e intentarlo de nuevo, no hay otra opción posible", insistió el técnico asturiano del PSG, que contestó muy serio a un periodista sobre el tema de si necesitan a otro atacante.

"Ayúdame si tienes a ese jugador, a ese delantero, ¿de dónde lo saco? Esas son las estadísticas de la Liga de Campeones y, a partir de ahí, soy fiel a mis ideas. El día en que muera en el fútbol, será con mis ideas, no con las ideas de un periodista o de otro entrenador, son mis ideas las que me han llevado hasta aquí y son las ideas que seguiré siguiendo", aludió a los infructuosos ataques de sus pupilos.

Además, se quejó del desempeño del Atleti. "Nunca se acercaban a nuestra área y van y marcan, así que obviamente es una dinámica de que algo se hace mal. Pero solo puedo hablar maravillosamente de mis jugadores, con todas las complicaciones que hayan tenido al final del partido, con este gol que nos ha hecho daño como sería el caso en cualquier otro equipo, y sobre todo un gol de un rival que no ha hecho nada. Pero hay que aceptarlo, repito que esto es el fútbol y hay que aceptarlo. La fe de mis jugadores y la fe en el equipo es inquebrantable, y lo felicito hasta el último minuto", reiteró.

"Nos quedan cuatro partidos de Champions League y hasta el final vamos a trabajar. Si nos clasificamos, muy bien; y, si no, las medidas que deban ser tomadas serán tomadas, no hay ninguna duda sobre eso. No trabajo en el mundo del fútbol teniendo miedo, así que yo iré de cara hasta el último minuto; y el día en que no podamos ir más lejos, no podremos", auguró Luis Enrique desde la sala de prensa.

Por otra parte, fue preguntado sobre Kolo Muani: "Cada equipo usa sus argumentos, ha sido un partido en el que mantuvieron esa línea de cinco atrás hasta el final y nosotros hemos intentado tener un perfil más ofensivo. Por desgracia, Randal no ha podido concretar las cosas, pero me gustó su actitud, me gustó su manera de entrar en el campo. Es un jugador de alto nivel, no tengo ninguna duda de eso, pero esta situación no lo cambia un jugador, te lo garantizo, y esta dinámica aún menos. Es un equipo el que puede cambiar las cosas y un entrenador".

"Todos pueden sacar las conclusiones que quieran, creo que nadie que haya visto el partido puede decir que ha sido un resultado justo. Es un resultado totalmente injusto, el fútbol es injusto, la vida es injusta y, a partir de ahí, ¿qué puedo mejorar? A partir de mañana veremos, porque hoy muy claramente es un día de mierda. Así que mañana comenzaremos a pensar en las cosas que podemos mejorar y seguro que sí, porque sí, por supuesto hay aspectos que mejorar y vamos a preparar los partidos que nos quedan de Champions como cuatro finales", concluyó.