Luis Enrique: "He visto cosas suficientes de Gavi para traerle"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que quiere "refrendar en un contexto diferente" como es el combinado nacional lo que ha podido ver del joven Gavi, gran novedad de su lista para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y que le ha mostrado "suficientes cosas" para citarle

"Con Gavi busco refrendar lo que he visto. Cuando le ves en la tele a este nivel te sorprende su rendimiento, pero le conozco desde hace bastante tiempo de la cantera del Barça y es una de sus referencias. He visto suficientes cosas para traerle y ahora quiero verle en el contexto de selección y ver su respuesta, pero seguro que estará a la altura viendo lo que he visto hasta ahora", subrayó Luis Enrique en rueda de prensa.

El asturiano no tiene "ninguna duda del rendimiento que va a dar en el futuro" el canterano, al que ve como "un interior puro, al estilo Barça, interesante con balón y sin balón". "Es un jugador que tiene mucho que ver", advirtió.

"Es peligroso arriesgar con jóvenes que no creas que tienen el nivel necesario y suponga exponerlos", replicó por la juventud del andaluz, que en caso de debutar se convertiría en el más joven en hacerlo con la Absoluta. "Le conozco y viendo como ha competido los cuatro 'ratitos' que ha tenido con el Barça no tengo ninguna duda de que puede ser importante para el futuro de su club y de la selección, y eso me motivó a llamarle", añadió.

En este sentido, no escondió que "quizás" ha podido llamarle "antes de tiempo". "Pero depende de lo que vea entrenando va a jugar de titular de Italia. Tengo la garantía de que está más que preparado en cuanto a calidad y comportamiento", aseveró el de Gijón.

Este reconoció que la actual situación que vive el FC Barcelona "no es el mejor contexto" para futbolistas jóvenes, pero que en la selección "no va a tener ninguna presión ni ninguna exigencia". "Sólo debe aportar su frescura y calidad", remarcó. "Estaremos atentos a los jugadores a los que no les estén saliendo las cosas como ellos deseen, pero aquí pertenecen a la selección y es un contexto diferente", reiteró.

TUVO "GANAS" DE LLAMAR A ANSU FATI

Por otro lado, recordó que Yéremi Pino, otra de las novedades, "ya es un asiduo de la Sub-21" y que ha estado "a punto" de entrar en anteriores listas. "Le conocemos muy bien. Ha empezado especialmente la temporada de manera espectacular y es un jugador con mucho desborde, verticalidad, último pase y gol. Es un jugador interesante y con nivel defensivo", opinó del canario.

Luis Enrique confesó la "gran alegría" de la vuelta de Ansu Fati y que tuvo "ganas" de convocarle, "aunque fuera para no jugar". "Pero hay que poner en contexto toda su situación, el tiempo que ha pasado lesionado y lo mejor es que esté tranquilo en su club y que siga creciendo, jugando minutos y recuperando su nivel para que pueda ayudarnos en un futuro", puntualizó.

En la lista para esta 'Final a Cuatro', no hay ningún '9' puro, pero el seleccionador tiene claro que eso es algo que "va a mucho a la interpretación de cada entrenador", aclarando que Ferran Torres "juega de '9' en el City, más incluso que de extremo", o que Mikel Oyarzabal puede "jugar en cualquiera de las tres posiciones" de la delantero.

"Nosotros llegamos al gol de manera colectiva y en busca de que todos puedan aportar en eso tan difícil que es marcar. Queremos repetir los comportamientos que nos acercan al resultado independientemente de quienes estén", explicó el exjugador.

El asturiano indicó que Eric García, criticado en sus últimos partidos, ha sido convocado "porque es un gran jugador", del que no duda "de que sabe gestionar las críticas" y que "no ha cambiado" respecto a Marcos Llorente, citado en este caso como delantero. "Hoy me ha apetecido ahí", bromeó. "Hay jugadores que en su carrera pueden jugar en diferentes posiciones y eso es beneficioso para el jugador, siempre que él lo crea así y esté convencido", agregó.

De nuevo, el preparador del combinado nacional no citó a ningún jugador del Real Madrid y recalcó que en su equipo "no hay equipos ni comunidades autónomas, solo 23 jugadores españoles", mientras que explicó que esta lista no le había costado "más" que cualquier otra.

"Mi gran virtud es que me ilusione rápido con mis jugadores, son los 23 mejores que tengo. Nosotros vamos a por los resultados, no hay excusas, Todos los seleccionadores tienen problemas y lo positivo es que el que viene lo hace ilusionado. Esta concentración es de las más fáciles que he tenido porque esta 'Final a Cuatro' es un premio que nos hemos ganado y no fue fácil, sólo hay que dar un paso más para superar lo del Europeo", afirmó.

"LOS JUGADORES SE JUEGAN EN CADA PARTIDO SU FUTURO EN LA SELECCIÓN"

Luis Enrique tiene claro que sus jugadores "saben que su rendimiento en los entrenamientos y los partidos va a influir en su futuro aquí" y que no deben olvidar que el año que viene a un Mundial que es la "·motivación mayor" para un futbolista. "En cada partido se juegan su futuro en la selección", avisó.

En cuanto a la 'F4', recalcó que no tienen "presión porque el objetivo es ser campeones". "Tampoco la sentíamos en las semifinales de la EURO, mas que la de querer estar en la final, seguro que en noviembre tendremos más y en septiembre la teníamos por los resultados", comentó.

"Italia lleva 37 partidos invicta, es la campeona de Europa, sólo podemos mejorar. Están en un momento álgido, fueron campeones de manera merecida, pero como dice nuestro psicólogo, Joaquín Valdés, ya está más cerca el día que van a perder. Intentaremos ganarles con nuestras armas, pudimos hacerlo en la EURO, pero no fuimos capaces y ahora queremos pensar que podemos ser los primeros en ganarles. Nos va a exigir muchísimo y espero que se vuelva a ver un partido espectacular porque las dos propuestas van en la misma línea", consideró el técnico.

Finalmente, el seleccionador fue preguntado por el FC Barcelona y por la idea de la FIFA de disputar un Mundial cada dos años. Sobre el club blaugrana, eludió referirse a su crisis porque "bastante" tiene ya él en el combinado nacional y porque "los clubes grandes siempre generan polémica por todo", ironizando sobre la posibilidad de volver al club catalán. "Creo que (Joan Laporta) no tiene mi teléfono. Soy seleccionador y tengo la costumbre de cumplir mis contratos", zanjó.

En cuanto a una Copa del Mundo bianual, manifestó que "se necesita unificar y reducir el calendario". "Yo encantado con un Mundial cada dos años, pero hay que reducir el calendario y yo no sé de dónde", sentenció.