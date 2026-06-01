Luis Enrique, Íñigo Pérez y José Alberto, premiados en II Gala Banquillo de Oro' del Comité de Entrenadores RFEF

30 May 2026, Hungary, Budapest: Paris Saint-Germain coach Luis Enrique celebrates with the trophy following the UEFA Champions League final soccer match between Paris Saint Germain and Arsenal at the Puskas Arena. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del París Saint Germain, Luis Enrique Martínez, y del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, y del Racing Club, José Alberto, serán reconocidos, entre otros, en la II Gala Premios Banquillo de Oro, que celebrará el Comité de Entrenadores de la RFEF este sábado (10:00 horas) en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

En dicha gala se reconocerá la labor de los entrenadores y entrenadoras que ejercen en las máximas categorías nacionales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, así como a los técnicos campeones en las competiciones europeas, Luis Enrique y Pere Romeu (FC Barcelona), en la Liga de Campeones; Unai Emery (Aston Villa), en la Liga Europa, y Álvaro López (Real Madrid) en la Youth League.

Este reconocimiento, que entregará el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha sido otorgado por una comisión de valoración que ha tenido en cuenta tanto los resultados obtenidos por los técnicos durante la temporada 2025-26, además de por su comportamiento, respeto y la transmisión de valores.

Los galardonados serán Íñigo Pérez (Rayo Vallecano) y Arturo Ruiz (Real Sociedad), en la Primera División masculina y femenina; Dani Rodríguez (Jaén Paraíso Interior FS) y Gustavo Bravo (Melilla CD Torreblanca), en la Primera Masculina y Primera Iberdrola de Fútbol Sala.

Además, Diego Alonso (CD En Pie Málaga FP) y, entre otros, Riduan Dris (CD Higicontrol Melilla), en la Primera masculina y femenina de fútbol playa.