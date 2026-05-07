Luis Enrique: "Jugamos un buen fútbol y hoy hemos defendido como los ángeles"

Luis Enrique, PSG - Tom Weller/dpa

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, sacó pecho por su equipo, capaz de repetir final en la Liga de Campeones tras eliminar al Bayern de Múnich este miércoles, después de un 1-1 en el que demostraron que juegan "un buen fútbol" pero que también saben ponerse el mono de trabajo y defender.

"Fue un partido de muy alto nivel. Hemos defendido. Hemos comenzado el partido de manera muy positiva y después hemos tenido más calma. Hemos demostrado, como siempre, qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores somos. Es increíble. Estamos en la segunda final consecutiva de la Champions. Representa el nivel de este equipo, el nivel de los jugadores, el nivel de lo que hemos soportado. Estamos muy contentos. Es increíble", dijo.

El técnico español valoró en rueda de prensa el éxito de poder defender título de campeón de Europa a pesar de no haber repetido en todo el curso la alineación de la pasada final de Champions por lesiones. Además, 'Lucho' destacó la capacidad de sufrimiento ante un poderoso Bayern en su casa. "Creo que hemos mostrado durante los últimos tres años que estamos listos para enfrentar cualquier tipo de partido. Hemos hablado mucho sobre esto", afirmó

"Jugamos un buen fútbol, pero también nos gustan las luchas. Hoy creo que hemos mejorado mucho la defensa. Hemos mantenido el nivel en el ataque, porque sabíamos que si solo pensamos en la defensa...", añadió, después de haber apuntado en declaraciones a Movistar Plus que, aunque no estén acostumbrados "a defender", lo hicieron "como los ángeles" en Múnich.

Además, Luis Enrique recordó que no tuvieron suerte con el sorteo ni con los cruces, pero confesó que la confianza en su equipo es máxima. "Tengo tanta confianza en mi equipo que creo que es lo importante", añadió, avisando del Arsenal en la final de Budapest, un equipo que está para ganar la Premier en un año "increíble".