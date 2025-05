Luis Enrique: "Para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor, lo peor"

PSG coach Luis Enrique salutes the supporters following the UEFA Champions League, Semi-finals, 1st leg football match between Arsenal FC and Paris Saint-Germain (PSG) on April 29, 2025 at Emirates Stadium in London, England - Photo Jean Catuffe / DPPI

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha admitido que "jugar una final" de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona "hubiera sido lo peor", reiterando la expresión "lo peor" tras haber llegado él junto a sus pupilos al partido por el título, gracias a su victoria de este miércoles por 2-1 ante el Arsenal FC.

"Si a alguien le dices que va a hacer seis goles en una semifinal y va a quedar eliminado, no te lo crees. Creo que el Barça demostró con su estilo qué tipo de fútbol se practica en Barcelona y a lo largo de la historia creo que siempre se han caracterizado por eso, nos hemos caracterizado por eso. Y en ese sentido creo que claramente podrían haber estado en la final y merecían estar en la final. El resultado la verdad es que fue un poco extraño", dijo Luis Enrique a Movistar Plus+.

"Pero si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor, lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. Ya sé que el Paris Saint-Germain no despierta muchas simpatías en Barcelona, pero así es la vida", indicó.

"Yo hago mi trabajo, intento hacerlo de la mejor manera y éste es un proyecto apasionante, es el proyecto como entrenador porque he podido hacer y creo que es muy diferente al de Barcelona. En el de Barcelona tenía que hacer que un equipo funcionara, un equipo que ya había funcionado, que volviera a funcionar, creo que lo conseguimos de manera holgada. Aquí es crear un equipo y, aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos 'cracks'. Ahora tenemos muchos 'cracks' en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento", subrayó.

En la zona mixta del Parque de los Príncipes, explicó qué sentía por alcanzar la final de esta Champions League. "Un cúmulo de sentimientos, todos ellos positivos, después de un partido muy sufrido, muy difícil. Mikel Arteta casi me asesina en el sentido de que ha llevado el partido adonde quería llevarlo, a juego largo, todos los balones y saques de banda, córners, etc.", argumentó el entrenador asturiano del PSG

"Con balón nos han conseguido estirar, no hemos podido presionarles, hemos tenido que jugar un partido que no queríamos. Pero el equipo demuestra que tiene mucha raza, capaces de defender; si hay que defender acciones a balón parado, aunque no seamos muy altos, hemos estado muy bien, agresivos. Y luego hemos gestionado la primera parte haciendo contragolpes, creando peligro hemos podido hacer incluso más de un gol", aseveró.

"El partido que han planteado ha sido un partido que se adaptaba a su nivel, que son capaces de jugar con y sin balón y, sobre todo, utilizar el físico que tienen, es un equipo muy trabajador. Mikel ha demostrado, y lo lleva demostrando a lo largo de estos años, su nivel. Un partido que a nosotros no nos iba bien, pero nosotros también fuimos capaces en Londres de jugar el partido que queríamos y de gestionarlo", señaló.

"Nosotros merecemos claramente estar en la final y creo que el camino ha sido muy duro, tortuoso. Recordaros que fuimos el equipo de los 36 que jugaban en la Champions con el peor calendario estando en el bombo 1. Eso nos dolió al principio y nos costó, pero nos ha hecho crecer y mejorar. Creo que los resultados en el inicio de la Champions, un partido con el Atlético de Madrid aquí, con el PSV, en el que creo que fuimos muy superiores y no conseguimos puntos; con el Girona, sí. El equipo ha seguido creyendo en sí mismo y superando estas cosas", agregó.

Luego identificó puntos de inflexión. "Todos decíamos el partido del Manchester City aquí, perdíamos 2-0 un partido que no merecíamos perder y perdíamos 2-0 en el inicio de la segunda partida. Quizás en términos de confianza y para la gente haya podido ser ese partido, pero creo que, y es una cosa que yo intentaba convencer a mis jugadores y al equipo, al principio cuando íbamos muy mal las estadísticas muestran que somos mucho mejor, de los mejores de Europa sin ninguna duda", recalcó.

"Lo único que, si tienes un 1,9% de eficacia, de efectividad, es muy difícil ganar partidos. Tranquilo, que un 1% o un 2% como teníamos en ese momento no tiene nadie, seguro que no se aumentará, traeremos buenos números y yo creo que el equipo ha seguido confiando. En estadísticas éramos para mí el mejor de los cuatro, ahora vamos a ir a una final que va a ser claramente un partido muy difícil", advirtió 'Lucho'.

"¿Cómo vas a ganar una Champions si no tienes un gran portero, no tienes cuatro grandes defensores que juegan y 11 jugadores de campo a 'full'? Creo que hoy 'Gigi' ha estado de manera maravillosa, como toda la Champions, ya lo estuvo en Liverpool. Eso es un equipo de este nivel, no puedes aspirar a menos", elogió al guardameta italiano Donnarumma.

En rueda de prensa siguió su misma línea. "En términos de pasión, de intensidad, el partido no ha decepcionado en ningún caso. Creo que el Arsenal ha venido a ganar el partido de manera clara. Ha llevado en la primera parte el partido adonde ellos son muy fuertes y nosotros hemos tenido que jugar un partido que no queríamos jugar", repitió.

"Pero así es el fútbol, te tienes que adaptar. Creo que lo hemos hecho bien, hemos sufrido y jugado una primera parte que no queremos jugar. Pero el rival en este nivel, y un rival como el Arsenal, que juega muy bien con y sin balón, pues representa complicaciones. Pero hemos estado bien en las transiciones, hemos hecho un gol, hemos hecho un palo en esa primera parte. Y el gol nos ha tranquilizado un poco, la segunda parte ha estado más disputada", resumió el técnico del PSG.

"Es evidente que lo que manda es el resultado, somos conscientes de eso. Pero aquí en la liguilla merecíamos nueve puntos más, sin ninguna duda. Lo que hubiera sumado al final de la clasificación a otro momento muy diferente. Pero el hecho de tener un grupo tan fuerte y complicado también ha servido para que el equipo creciera y mejorara", insistió.

"Hemos estado muchísimas jornadas fuera de los que se clasificaban, de los 24 primeros, lo cual era un poco injusto. Pero creo que a lo largo de esos momentos las estadísticas, quitando la efectividad, mostraban unas estadísticas muy buenas de uno de los mejores equipos de Europa", incidió antes de decir que "no hay lógica en el fútbol".

"El primer día que me senté enfrente de vosotros dije que el objetivo era y que pretendíamos hacer el trabajo para poder estar en disposición de hacer historia, y ése es el objetivo que tenemos. Queremos ser los primeros en conquistar el ansiado trofeo para un proyecto que creo que ha cambiado desde el año pasado, en el que me siento muy a gusto, en el que me siento realizado como entrenador", reconoció Luis Enrique.

No en vano, aseguró tener "la capacidad con Luís Campos y con el presidente de proyectar todo" lo que buscan y de adaptarse "al mercado para intentar hacer un equipo que cada día guste más a los aficionados". "Nuestro objetivo era hacer historia y todavía falta un paso más. Faltan dos finales, queremos ser capaces de hacerla. Creo que este es un club que se lo merece por todos los esfuerzos que ha hecho. Creo que la afición se lo merece hace mucho tiempo. Si somos capaces, lo vamos a intentar cada año. Ése es el objetivo", concluyó Luis Enrique.