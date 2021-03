Luis Enrique: "No esperábamos este resultado"

Archivo - 12 October 2020, Ukraine, Kiev: Spain head coach Luis Enrique attends a press conference of the Spanish national team, ahead of Tuesday's UEFA Nations League soccer match against Ukraine. Photo: -/Ukrinform/dpa

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que no esperaban este resultado ante Grecia (1-1) en el arranque de la fase de clasificación para el Mundial de 2022 y lamentó no haber tenido "ni la frescura, ni la finura" para jugar contra un equipo como el heleno.

"¿Decepción? Catalogarlo como os apetezca, no esperábamos este resultado, no lo merecemos, merecíamos ganar por un gol, el resultado justo que campeaba en el marcador antes de que ellos marcaran. Para mí no es decepción. Lo que sí es cierto es que no hemos estado a la altura de este tipo de partidos para solventar las complicaciones", analizó.

"No hemos hemos generado ni el flujo de ocasiones, ni tuviumos la finura necesaria para hacer más goles a un equipo tan físico como Grecia... pero en todo lo que respecta al equipo, presión, trabajo y todo los que les pido, tuvimos un nivel alto. Hemos generado bastante menos de lo que me esperaba, pero ese es mi trabajo, hay que mejorarlo y seguir ayudando a los jugadores", indicó el técnico asturiano.

Preguntado por la estadística que dice que España sólo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, Luis Enrique se mostró molesto. "Ni me dice nada, ni me preocupa. Estas estadísticas tan ventajistas me dan completamente igual. Ante un rival tan replegado nos ha faltado generar más ocasiones", incidió. "Cuando ha pocos espacios hay que estar inspirado y en eso no hemos estado al nivel", agregó.

"Físicamente he visto a mi equipo a un nivel muy alto. En las presiones tras pérdida han sido de los mejores días. Grecia se ha acercado una vez, ni tan siquiera se acercó en el gol porque llega tras cometer dos errores. Mis jugadores en el plano físico han estado soberbios", matizó Luis Enrique.

"¿Comparaciones con el 6-0? El partido de Alemania fue hace cuatro meses. El estado de forma cambia, y con mi alineación no se trataba de respaldar aquel partido. La diferencia está en lo que intenta un rival e intenta otro. Uno intenta solventar todos los partidos y el otro es evidente que hace su fútbol. Es lógico, sólo faltaría que jugara como nosotros queremos", indicó.

En otras cuestiones, Sergio Ramos fue sustituido al descanso estando "perfectamente". "Venía de no jugar con su club y hemos decidido -de antemano- que jugara solo la primera parte y así está disponible para los siguientes compromisos", comentó.

Respecto a los debutantes, Luis Enrique tuvo buenas palabras sobre Pedri y Bryan Gil. "Ya habéis visto lo que aporta Bryan, sale y desequilibra en acciones individuales y el desborde es un bien preciado en el fútbol actual. Ha estado muy bien. Y Pedri ha tenido la suerte de recibir un marcaje al hombre nada más salir", dijo.

Por último, el seleccionador nacional, fiel a sus estilo de no criticar a los árbitros, no quiso valorar el gol de los griegos, que llegó con un penalti polémico. "A mí también me gustaría (conocer los motivos del penalti) pero no tengo por costumbre comentar polémicas, cada uno que lo juzgue como vea y yo respeto las opiniones de todos", finalizó.