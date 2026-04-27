Luis Enrique: "No hay ningún equipo mejor que nosotros"

Archivo - Luis ENRIQUE of PSG during the Paris Saint-Germain Media Day ahead of the UEFA Champions League, League phase, MD6 football match between Athletic Club and Paris Saint-Germain on 9 December 2025 at San Mames stadium in Bilbao, Spain - Photo Marc - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró este lunes que "no hay un equipo mejor" que el conjunto parisino en términos colectivos, aunque insistió en respetar al Bayern de Múnich, su rival en las semifinales de la Liga de Campeones, que arrancan este martes con la ida en el Parque de los Príncipes.

"En realidad, el Bayern está un poco mejor que nosotros porque han perdido solo dos partidos. Pero si hablamos en términos de lo que vemos como equipo, no hay un equipo mejor que nosotros, no veo a nadie mejor que nosotros", señaló el español en la rueda de prensa previa al encuentro entre el equipo francés y el alemán.

Aunque Luis Enrique reiteró su "respeto" por el conjunto entrenado por Vincent Kompany. "Tienen a muchos jugadores de muy buen nivel, un entrenador que sabe tomar las medidas correctas para formar a los mejores jugadores. Es un verdadero equipo y será una semifinal muy apasionante", auguró.

"Todos los entrenadores intentan llegar a la parte final de la temporada en las mejores condiciones. Estamos en la semifinal y todos los jugadores están listos. Es la magia de la Champions, que da energía, es especial para los jugadores, todos quieren estar ahí y aprovechar este tipo de eliminatorias", valoró el técnico.

El ex entrenador del FC Barcelona aseguró que "no hay favoritos", y afrontan el cruce "igual que contra Chelsea o Liverpool". "Cuando llegas a este tipo de partidos, los pequeños detalles serán importantes. Hay que estar listo para cualquier escenario", advirtió.

"Es diferente, porque la primera fue como un alivio ganarla (la Champions). Ahora es otra historia, es una motivación, porque entrar en la historia fue una cosa, pero ahora tenemos el objetivo. Estamos emocionados y entusiasmados por jugar estos dos partidos, y tenemos ganas de jugar mañana", zanjó un Luis Enrique que bromeó sobre su centro del campo. "Será como la lotería. Todo el mundo está listo. Estoy muy contento. No importa quién sea el jugador", concluyó sobre quién jugará en la medular.