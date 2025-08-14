Luis Enrique: "No me siento cómodo dejando de creer en mis jugadores"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha dicho que "no" se siente "cómodo" durante un partido "dejando de creer" en sus jugadores, y por eso no le ha sorprendido la reacción tardía ante el Tottenham Hotspur para igualar (2-2) la Supercopa de Europa y luego conquistarla en la tanda de penaltis (4-3).

"Creo que es difícil hablar de este partido porque solo hemos entrenado cinco o seis días. Lo que es increíble son nuestros aficionados, que están ahí todo el tiempo independientemente de los resultados, están ahí y apoyan al equipo. Y para nosotros es muy bonito conseguir este trofeo, haberlo ganado y ofrecérselo a nuestra afición", declaró Luis Enrique este miércoles a Canal+ Francia a pie de campo.

"Creo que todos han jugado un muy buen partido. Han sido más fuertes que nosotros porque era una situación muy difícil para nosotros y hemos tenido la misma capacidad de lucha hasta el final", alabó a los 'spurs'. "No sé si es justo, pero así es el fútbol y estamos contentos por nuestra afición", apostilló el técnico del PSG desde Udine (Italia).

No en vano, fue tajante pese al título: "Debemos mejorar, espero mucho más de mis futbolistas". Minutos después en la sala de prensa del Estadio Friuli, 'Lucho' ahondó en sus argumentos. "Tengo que decir que para ser honesto creo que no merecemos este trofeo porque hemos podido ver la diferencia entre un equipo como el Tottenham, que llevaba seis semanas de entrenamiento, y nosotros, solo seis días", afirmó.

Luego subrayó que había habido "una diferencia muy grande" entre sus pupilos y los de Thomas Frank. "Creo que durante 80 minutos intentamos sin lograrlo jugar nuestro fútbol, pero al final tuvimos la suerte de marcar dos goles e ir a los penaltis. El fútbol es así, para nosotros es un muy buen momento y estoy muy feliz por nuestros aficionados, que siempre están ahí", repitió el entrenador asturiano.

"Hoy ha sido un partido muy raro. Es normal esta diferencia porque hay que entrenar, hay que prepararse, hay que tener no solo la condición física, sino también la técnica. Por eso, para mí hoy hemos podido ver a los jugadores con falta de técnica, diría yo, porque es normal. Recuerdo cuando era jugador, las primeras semanas al volver de vacaciones eran de 'uf, ¿esto qué es?'. Es muy diferente. Y si juegas una final contra un equipo como el Tottenham, creo que se lo merecen mucho más", indicó.

"No me siento cómodo dejando de creer en mis jugadores porque hemos visto desde el minuto 80 su intento de presionar y de llegar al área, y para nosotros ha sido un buen momento por los que han entrado desde el banquillo: Kang-in, Gonçalo, Mbaye, Fabián... Me falta uno. ¿Solo cuatro? He hecho cinco cambios, ¿no? Bueno, no recuerdo, da igual. Por todos los que han jugado y los que han llegado al área para segundas oportunidades. Para mí, creo que los jugadores han sido muy valientes y estoy contento de ver su actuación", admitió Luis Enrique.

Además, fue preguntado por el portero recién fichado Lucas Chevalier. "Estoy muy contento con su final del partido, es importante para él. Ha demostrado carácter y personalidad, lo que necesitamos para ayudar al equipo. Tiene personalidad, estoy muy contento con su rendimiento. Creo que vamos por buen camino, queremos mejorar y creo que lo haremos mejor durante la temporada. Su primer partido ha sido difícil para él, todo el mundo habla de esta situación, pero ha demostrado personalidad y el carácter que necesitamos para jugar en el PSG", recalcó.

"Si tengo que hablar de algo importante para nosotros, y fue una de las claves el año pasado, la temporada pasada, es la fe. Siempre pensamos que podemos ganar todos los partidos, incluso si íbamos perdiendo. Pero, siendo sincero, debo decir que el Tottenham se merecía mucho más. Han jugado mejor que nosotros durante los primeros 80 minutos y el fútbol a veces es injusto", insistió finalmente.