Luis Enrique: "No es normal ese desparpajo en Ansu Fati"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció este domingo que "el desparpajo" de Ansu Fati "no es normal", un joven debutante y goleador que fue protagonista en la gran victoria de España ante Ucrania (4-0) en la Liga de Naciones

"Es fácil que por su edad se le puedan subir pájaros la cabeza, pero creo que es suficientemente maduro para saber que el camino que está llevando ahora mismo es el mejor para realizarse como jugador", expresó Luis Enrique en rueda de prensa en el Alfredo di Stéfano de Madrid, donde se jugó la segunda jornada del torneo.

El asturiano recalcó "la madurez" que ha visto en el jugador durante la semana y que también le ayudará el "trato" que recibirá en su club y en la RFEF, y dejó claro que cuando hace una lista no mira "el carnet". "Eso no significa que no haya que entender que Ansu vaya a jugar partidos malos y que se equivocará muchas veces porque eso forma parte de su aprendizaje, pero no es normal ese desparpajo", confesó.

Por otro lado, indicó que es "consciente" de que si el resultado hubiese sido "malo" ahora se estaría hablando de que los jóvenes que ha traído y que ha hecho debutar "no tienen la madurez necesaria". "Tenemos una idea muy clara y todo aquel que se adapta a lo que queremos y vuelen con su equipo tienen las puertas abiertas", admitió.

De todos modos, pese a introducir muchos cambios del primer partido a este, recalcó que el nivel no bajó porque sus jugadores "además de ser buenos y creen en lo que hacen, lo hacen de manera conjunta. Lo más difícil es juntar a once y que hagan todos lo mismo en ataque y defensa, y es lo que intentamos con los 23 ó 24 que vienen", apuntó.

"Creo que hoy se ha demostrado que puede haber seis o siete cambios y que la idea es la misma y que se entrena en relación a lo que buscamos. Eso es una maravilla y súper placentero, pero debemos estar preparados para estas cosas y para superar las circunstancias adversas", añadió.

También se deshizo en elogios hacia Sergio Ramos. "Espero que sea uno de los líderes que nos acerque a conquistar cosas. Desde que vine la primera vez he encontrado un líder no sólo de palabra sino con el ejemplo, que es como se debe liderar. Es muy exigente consigo mismo y con los compañeros, y un ganador, pero sabe que la exigencia es máxima y por eso vive la vida profesional así", subrayó.