Luis Enrique: "No tengo ninguna duda de que el Barça va a superar este momento"

Fútbol.- Luis Enrique: "No tengo ninguna duda de que el Barça va a superar este

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español y extécnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, se ha mostrado convencido de que el equipo azulgrana "va a superar este momento" convulso que está viviendo y ha repartido elogios para Sergio Busquets y Ansu Fati, ambos citados para el equipo nacional, al tiempo que ha dicho que "solo Leo Messi" puede decidir sobre su futuro.

"Todos los clubes grandes pasan por esto de situaciones en algún momento de su historia. El Barça ha ganado muchos títulos en la última década y ahora llegan momentos más difíciles. No tengo ninguna duda de que el Barça va a superar este momento, seguro, y va a volver a ganar títulos. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón que yo no puedo contestar", valoró Luis Enrique en rueda de prensa.

Un día después de la presentación de Ronald Koeman con el Barcelona, el asturiano dijo ver "súper feliz" al técnico. "Claramente tiene la mentalidad holandesa, con una idea de fútbol muy parecida a la del Barça y también está acostumbrado a utilizar jugadores jóvenes. Pero ya sabemos lo que significa entrenar a equipos grandes, son diferentes a los demás... A ver cómo es su futuro. Tiene que gestionar el vestuario, pero él lo conoce porque ha sido futbolistas de nivel durante muchos años", señaló.

Interpelado por el futuro de Leo Messi, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2021, el seleccionador recalcó que "solo hay una persona que puede contestar a esa pregunta y que es el propio delantero argentino.

"Para jugar en un equipo grande hay que tener las espaldas anchas y sabes que situaciones como la de ahora van a pasar. Espero y deseo que la situación del Barça no afecte a la selección. No me preocupa en absoluto", apuntó.

Respecto a Sergio Busquets, explicó que no ha tenido "ninguna duda sobre si tenía que estar en la lista". "La confianza en él es máxima, para mí sigue siendo un jugador importante. Es un tío que suma siempre. Futbolísticamente no tengo ninguna duda de su nivel y estoy encantado de que esté con nosotros", alabó al mediocentro.

Por último, Luis Enrique dijo conocer "perfectamente" al otro jugador del Barça en su lista, Ansu Fati. "Considero que tiene nivel suficiente para estar con nosotros. A pesar de no haber jugado mucho, cada vez que ha participado ha hecho números excelentes. En su equipo solo Messi tiene mejor ratio de goles/minutos que él. Nunca me han dolido prendas por confiar en jugadores jóvenes. Lo tiene todo para ser un jugador muy imporatnte, ya tiene presente y lo quiero ver", concluyó.