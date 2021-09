Luis Enrique: "Nos han hecho más transiciones que en los últimos 10 partidos"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que la derrota (2-1) ante Suecia este jueves les deja preocupados ya que no dependen de sí mismos para estar en el Mundial de Catar de manera directa, y señaló "errores individuales".

"Hemos perdido muchos duelos, hemos permitido correr a este rival. Han presionado más arriba, se han replegado más adelante. Lo cruel del partido es que 10 segundos después de marcar el gol hemos encajado el 1-1 y eso nos ha hecho dudar", dijo en rueda de prensa.

El técnico asturiano insistió en la contras que permitieron a los suecos. "Nos han hecho más transiciones en este partido que en los últimos 10. Hay que ganar los duelos. Es cualidad de sus jugadores. Nos ha costado. Cometemos también algún error en el segundo gol. Hay errores individuales que hay que corregir. Es difícil para mí ahora ser optimista, pero tenemos que ganar todos los partidos y esperar que Suecia pierda", apuntó.

Con todo, Luis Enrique confesó que no merecieron la derrota y que están preparados para la adversidad. "No creo que mereciéramos perder. Ellos solo hacen peligro contra nosotros en transiciones y a balón parado. Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros. No he echado de menos a nadie", afirmó.

"Los jugadores me han demostrado en el Europeo que están preparados para superar las adversidades. Vamos a intentar ganar todos los partidos y si no da iremos a la repesca", terminó.