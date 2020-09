Luis Enrique regresa en una cita de nivel Una España con muchas caras nuevas inicia la Liga de Naciones ante una Alemania sin campeones de Europa

La selección española de fútbol pondrá fin a la espera de casi nueve meses y volverá este jueves a la acción en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart (20.45 horas/La1) con un atractivo duelo ante otra potencia como Alemania y el retorno al banquillo de forma oficial de Luis Enrique Martínez.

La 'Roja' disputó su último partido el pasado 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano con goleada (5-0) ante Rumanía en el cierre de la fase de clasificación para la EURO 2020. Esa misma noche saltó la noticia de la vuelta al banquillo de Luis Enrique después de tener que dejarlo ocho meses antes para atender a su hija Xana.

En ese momento estaba en el banquillo Robert Moreno, uno de sus asistentes y al frente del equipo desde que el asturiano dejase la concentración en marzo antes de jugar en La Valeta ante Malta. Con cierta tensión y fin de la relación con el que había sido su mano derecha, el gijonés recuperó su puesto con el objetivo de cumplir la misión que se le encargó de regenerar a un combinado de cara a la Eurocopa. Pero la pandemia acabó con el fútbol de selecciones y también con la cita continental.

Ahora, año y medio después, Luis Enrique se vuelve a poner el traje oficial de seleccionador nacional y, curiosamente, ante el mismo rival frente al que lo iba a hacer en el parón del pasado marzo, y también en la misma competición en la que inició su primer paso, en la Liga de Naciones, convertida seguramente de inicio en una plataforma de ensayo para sus nuevos planes.

Y es que el técnico sorprendió con una primera lista muy renovada y repleta de mucha juventud, todo un guiño a lo que puede estar pensando para la cita continental, aunque ya dejó claro en agosto de 2018 que la selección no se cerraba a nadie y lo volvió a demostrar abriendo la puerta a nuevos debutantes como Eric García y Ferran Torres (City), Mikel Merino (Real Sociedad), Óscar Rodríguez (Sevilla), Ansu Fati (FC Barcelona), y Unai Simón (Athletic Club), todos ellos con paso por las categorías inferiores.

Luis Enrique no ha tenido mucho tiempo para preparar este duelo ante una Alemania, la otra favorita en el Grupo 4 para conseguir el billete a la 'Final Four' y que no tendrá en sus filas a ningún jugador del Bayern, arrollador campeón de Europa, para un encuentro que se presenta como una 'batalla' por la posesión y por mirar sin especulaciones la portería rival.

Por todo ello, el once que presentará el asturiano en el Mercedes-Benz Arena es una incógnita, empezando por la portería donde Kepa Arrizabalaga parecía haber arrebatado la titularidad a David de Gea. Ambos no están en su mejor momento, pero parece que parten con ventaja para volver a pelear por el puesto por delante de un Unai Simón que ha firmado una gran campaña.

Atrás, el capitán Sergio Ramos vuelve a buscar nuevo compañero de zaga de la terna entre Pau Torres, Diego Llorente y Eric García, mientras que por los costados, Jesús Navas, con más ritmo competitivo por la Liga Europa, y Gayà pugnan con Carvajal y Reguilón, respectivamente.

En el medio, el hombre más en forma es un Thiago Alcántara que sí representará al Bayern, y que seguramente esté acompañado por Fabián, un jugador del agrado de Luis Enrique, que debe decidir su '5' entre Sergio Busquets y Rodri Hernández.

Finalmente, en la parte ofensiva, la más castigada a última hora por las bajas de Oyarzabal, Asensio y Adama Traoré, Rodrigo Moreno se perfila como el '9', flanqueado por jugadores habilidosos y móviles que tiene como Dani Olmo, Ferran Torres o incluso un Ansu Fati que podría debutar con la Absoluta sin apenas haber jugado con la Sub-21.

ALEMANIA, SIN SUS DOS PORTEROS TITULARES

Enfrente una Alemania que está jugando esta segunda edición de la Liga de Naciones gracia al cambio de formato de la UEFA porque inicialmente tenía que haber descendido tras su mala actuación en la primera donde quedó última en su grupo ante los Países Bajos y Francia.

Aquella floja actuación dio continuidad a su mala imagen en el Mundial de meses antes, pero desde entonces, Joachim Low ha vuelto a conseguir mejorar el fútbol de la 'Mannschaft', que se clasificó con autoridad para la EURO 2020.

De momento, este partido servirá para ver novedades en la portería porque no están ni el titular, Manuel Neuer, ni su suplente, Marc-André ter Stegen, con mejores opciones para Bernd Leno, a algunos de sus jóvenes talentos como Kai Havertz (Leverkusen), y a veteranos como Toni Kroos, Ilkay Gundogan o el goleador Timo Werner, punta de lanza del peligro ofensivo que mantiene la tetracampeona mundial.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ALEMANIA: Leno; Kehrer, Sule, Ginter, Gosens; Kroos, Gundogan, Brandt; Havertz, Werner y Sané.

ESPAÑA: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayà; Fabián, Busquets, Thiago; Ferran Torres, Rodrigo y Dani Olmo.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).

--ESTADIO: Mercedes-Benz Arena.

--HORA: 20.45/La1.