Luis Enrique, sobre Robert Moreno: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de pádel"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, no quiso responder a las declaraciones de Robert Moreno después del comunicado que leyó públicamente el pasado jueves y dijo que no quiere "jugar un partido de tenis o de pádel".

"No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de pádel, estoy aquí para representar a España y no me interesa nada más", explicó Luis Enrique en declaraciones a Mediaset tras el sorteo de la Eurocopa 2020, celebrado este sábado en Bucarest.

El asturiano no realizó ninguna declaración sobre el que fuera su segundo técnico y al que calificó de "desleal" el pasado miércoles en su vuelta oficial al cargo. "No vengo a jugar al pádel, insisto, y mira que se me da bien, pero no suelo jugar", indicó.

"Ya di mi versión el otro día y no quiero decir nada más", finalizó sobre la polémica generada en las últimas fechas. Robert Moreno aseguró que Luis Enrique está "en el cargo de seleccionador" gracias a que él asumió ese puesto y explicó que sigue sin conocer los motivos de su desencuentro.