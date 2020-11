Luis Enrique: "En la selección hay que saber aceptar las críticas y los elogios"

12 October 2020, Ukraine, Kiev: Spain head coach Luis Enrique attends a press conference of the Spanish national team, ahead of Tuesday's UEFA Nations League soccer match against Ukraine. Photo: -/Ukrinform/dpa

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, recalcó este lunes que todos sus jugadores deben "saber aceptar las críticas y los elogios" porque es algo inherente a un combinado nacional que este martes se jugará ante Alemania su pase a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones sin más opción que la victoria, lo que ve "casi mejor".

"Sabemos donde estamos y las cosas que pasan alrededor de la selección, donde estamos sujetos siempre a las críticas y los elogios, y hay saber aceptar las dos versiones del cuento", reflexionó Luis Enrique en rueda de prensa previa al duelo ante Alemania de la Liga de Naciones.

El asturiano respondió así a la pregunta sobre las críticas que podría haber recibido Sergio Ramos por sus dos penaltis fallados ante Suiza, aunque el técnico también recordó que "a las personas les avalan sus resultados". "Y los de Sergio son tan contundentes que están fuera de cualquier duda o crítica en ese aspecto", advirtió.

Tampoco le dio importancia a los rumores sobre la renovación del de Camas con el Real Madrid. "Hay infinidad de situaciones que debes saber gestionar, pero a Sergio le veo como el primer día, con las mismas ganas de competir y liderar", aseveró.

"Esto es lo que significa tener jugadores con ese perfil y bagaje futbolístico y personal en cuanto a rendimiento y títulos. Cuando no es una cosa, es otra, pero hay poca gente que llega a este nivel. Es normal que haya polémicas y hay que vivirlas con la mayor tranquilidad y aceptarlas, si quieres ser jugador de esta selección debes aceptarlas", sentenció.

El exjugador consideró que en los últimos partidos merecieron "mucho más". "De hecho, en mi opinión, no creo que hayamos sido inferior al rival en ninguno de los partidos desde septiembre. Los resultados no han llegado, pero el rumor y la polémica alrededor de la selección siempre va a haber y tenemos abiertas las puertas a que alguien no soporte esa presión, pero no lo creo", expresó.

Además, Luis Enrique no olvida que en el combinado hay jugadores como el capitán, Busquets, De Gea o Koke que "no necesitan ningún consejo" para sobrellevar estas situaciones porque cuentan ya "con experiencia suficiente", y remarcó que su defensa a Ramos tras el partido "es lo que hace cualquier entrenador con sus jugadores".

Sobre la portería, de nuevo en el centro de atención por las titularidades de Unai Simón ante los Países Bajos y Suiza, el de Gijón dejó claro que ya tiene "decidido" el titular contra Alemania, pero insistió en que no pueden estar "cerrados" en ninguna posición. "No sé lo que va a pasar en el futuro, dependerá de su rendimiento y de si ejecutan lo que les vamos pidiendo. Con Pau (López), tengo tres o cuatro porteros que para mí tienen nivel para ser titulares. Todos deben estar preparados para ayudar al equipo sea dentro o fuera", subrayó.

Para su elección en la portería, aclaró que tiene en cuenta "bastantes factores". "Nos tienen que dar continuidad en el juego, dominar el juego aéreo y hacer la cobertura en la línea defensiva cuando presionemos. Los tres que tenemos tienen un nivel muy alto en todos ellos", admitió.

"CASI MEJOR QUE SÓLO NOS VALGA LA VICTORIA"

Luis Enrique valoró "mucho" que Sergio Busquets haya decidido quedarse en la concentración pese a estar lesionado y a que tenía "la libertad porque "indica un poco el ambiente y las ganas que se tiene de mejorar en el grupo", y no descartó a José Luis Gayà pese a su fuerte golpe en la cabeza ante los Países Bajos. "Los doctores nos dijeron que podría haber estado ya contra Suiza, pero no tenía mucho sentido correr riesgos. Está en perfectas condiciones, pero tiene una herida y vamos a correr cero riesgos", indicó.

Para el decisivo partido ante Alemania, "la idea será la misma, pero con matices". "Fuimos allí a jugar sin especular. Es una de las selecciones más potentes de Europa y del mundo y será complicado, pero sólo nos vale la victoria, casi mejor porque así no se puede especular. Nuestro estilo no va a cambiar e intentaremos contrarrestar sus virtudes en ataque", puntualizó.

Pese a la importancia del choque, no apostará por los más expertos dentro de un grupo joven, algo que sí hizo en Stuttgart hace dos meses cuando prefirieron, por ejemplo, que Ansu Fati no jugara de inicio. "Era por salía el partido tonto, nos metían cuatro y en vez de tener gente con ilusión la teníamos hundida. Pero para mañana no, los jóvenes tienen ya suficiente bagaje, personalidad y experiencia dentro de la selección para afrontarlo en las mejores condiciones", confesó.

