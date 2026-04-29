Luis Enrique: "Ha sido el mejor partido en el que he estado como entrenador"

28 April 2026, France, Paris: Paris Saint-Germain coach Luis Enrique gestures on the sidelines during the UEFA Champions League semifinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at Parc des Princes. Photo: Federico Gambarini/d - Federico Gambarini/dpa

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que la victoria de este martes ante el Bayern de Múnich (5-4), de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, ha sido "el mejor partido" que ha vivido como técnico, y ha lamentado que el equipo no haya podido mantener el nivel en un momento "en el que era todo perfecto", cuando ganaba 5-2.

"Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Ha habido una intensidad y un ritmo como nunca y creo que los dos equipos hemos gustado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo de Europa que menos partidos ha perdido. Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contentos", señaló el declaraciones a Movistar+.

Sin embargo, lamentó que todo se complicase en un momento "en el que era todo perfecto" y ganaban 5-2. "Aún así, estamos muy contentos y va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo", manifestó, reconociendo también que el conjunto bávaro empezó "mejor el partido".

"Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane... Empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito. En dos ramalazos pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. A partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobrexcitado a pesar de que es muy bonito para el aficionado. El nivel de fatiga es máximo", apuntó.

"En la segunda parte hemos empezado mucho mejor que ellos, hemos estado muy efectivos. Nos hemos puesto con 5-2 y tengo que analizar el partido, pero ahí creo que en el momento que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y que no presionas de la misma manera y de la misma intensidad porque piensas que tienes algo, es cuando nos han hecho más peligro, más goles. Al final, hemos ganado, hay que estar contentos. Lo hubiera firmado antes y no espero otro tipo de partido diferente en Múnich. Múnich nos trae muy buenos recuerdos a los aficionados y a los que formamos el Paris Saint-Germain y vamos a intentarlo", expresó.

Por último, también habló de las molestias de Achraf Hakimi y de Khvicha Kvaratskhelia. "Creo que son calambres en la mayoría. Cuando hay esa excitación alrededor del partido es normal que los jugadores, incluso jugadores expertos, padezcan calambres. Espero que lo de Hakimi se quede en un calambre fuerte. Esto es un equipo de fútbol, saber recuperarse de situaciones difíciles y saber estar a las verdes y a las maduras", finalizó.