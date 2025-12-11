Luis Enrique: "Unai Simón es el mejor portero del campeonato"

Luis Enrique head coach of Paris Saint-Germain reacts during the UEFA Champions League 2025-26 League Phase MD6 match between Athletic Club and Paris Saint-Germain FC at San Mames on December 10, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha definido a Unai Simón como "el mejor portero" de la Champions League, después de que el Athletic Club se hubiera agarrado a la gran actuación de su guardameta para empatar a cero contra los parisinos, en un duelo correspondiente a la sexta y antepenúltima jornada de la liguilla.

"No vuelve a venir convocado conmigo más", bromeó el exseleccionador de España sobre su charla con Simón tras el partido en San Mamés. "Me alegro mucho por Unai, se lo merece. Es un portero indiscutible. El mejor portero para mí, sin ninguna duda, del campeonato. Muy contento por él, pero a la vez un poco triste porque yo creo que hemos merecido ganar el partido", dijo este miércoles Luis Enrique a Movistar Plus+.

"Nos ha costado mucho la primera mitad. Ellos han estado increíbles en la presión, el ambiente no faltó a la realidad que ya sabíamos que iba a pasar. La segunda hemos empezado muy bien, hemos creado bastantes ocasiones y nos ha faltado esa pizca de suerte para encontrar al compañero mejor colocado. Creo que hay dos acciones muy claras", apuntó.

"Es un resultado que no era el que esperábamos. Como el grupo está tan complicado y nosotros tenemos partidos muy difíciles... Porque el Newcastle es del bombo 4, son los equipos fáciles de nuestro grupo. Eso significa que tenemos que seguir compitiendo hasta el final y, es normal, para poder clasificarse hay que sufrir", advirtió 'Lucho'.

Luego analizó haber situado a Bradley Barcola en cada banda. "Ya lo cambiamos también en la primera parte. Yo creo que tiene más que ver con su ritmo y su intensidad en la segunda parte. Es imposible mantener ese ritmo 90 minutos. Nosotros somos un equipo que exige al rival", afirmó.

"En la segunda parte ya pensábamos: 'Como les salgamos dos veces, vamos a tener mucho espacio, vamos a poder dominar más el partido'. Pero luego han vuelto a recuperar, en los últimos 10 minutos nos han hecho sufrir. Creo que un partido muy intenso, muy bonito de ver y, repito, estos son los equipos fáciles de nuestro grupo", insistió Luis Enrique.

Así, recurrió a la ironía: "Algún día deberíamos amañar el sorteo para que nos toque alguna vez algún equipo de los de la categoría 4". No en vano, el equipo bilbaíno era uno de los 'cocos' en ese cuarto bombo de la UFEA cuando en agosto se realizaron los emparejamientos.

En ese sentido, San Mamés es un gran factor. "Impresionante. Creo que hoy era una fiesta para todos los jugadores del Athletic y para su afición. Es un estadio diferente, único y creo que representa a la perfección lo que es la historia del Athletic", señaló sobre el estadio.

"Y lo único que les he dicho antes de empezar: 'Si salimos despistados, hoy nos pasan por encima'. Eso no ha pasado, no hemos salido despistados, hemos salido concentrados. Hemos sufrido, pero creo que hemos merecido ganar", concluyó el entrenador del PSG desde Bilbao.