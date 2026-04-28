El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, presenta su autobiografía 'La vida se entrena cada día'. - PENGUIN RANDOM HOUSE

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, presentará el próximo 6 de mayo (12:00 horas) su autobiografía 'La vida se entrena cada día' a poco más de un mes para afrontar el próximo Campeonato del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Cuando selecciono a un jugador exijo que sea buena persona. Y para mí una buena persona es alguien que tiene principios; y, en el fútbol, eso es ser solidario, generoso, trabajar en equipo con capacidad de sufrimiento y anteponiendo el grupo a la individualidad", escribe De la Fuente en la obra, publicada por Penguin Random House.

Para el seleccionador nacional de fútbol no se llega a lo más alto por casualidad. Nacido en Haro, en La Rioja, De la Fuente aprendió pronto que el talento sin trabajo no basta. A lo largo de su vida ha explorado casi todas las facetas del fútbol: jugó en el Athletic Club, el Sevilla y el Alavés.

También entrenó a generaciones de jóvenes en varios equipos. Fue delegado del Athletic, seleccionador nacional en varias categorías y, finalmente, seleccionador absoluto de España, con quien ganó la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.

Con la vista puesta en los próximos grandes desafíos de la selección española, en este libro De la Fuente comparte, por primera vez, su historia y su manera de entender el fútbol. Un recorrido hecho de paciencia y convicciones firmes, de decisiones difíciles y confianza en los suyos.

El seleccionador habla de cómo se gestiona un grupo en los momentos de máxima presión, de la apuesta por los talentos jóvenes como Lamine Yamal o Nico Williams y de la certeza de que ningún nombre está por encima del equipo. Más allá de los partidos y los títulos, estas páginas cuentan cómo se fue construyendo su visión del fútbol y de la vida: la responsabilidad de liderar, el respeto por el proceso, la fe en el trabajo diario y una espiritualidad que ha acompañado silenciosamente cada etapa de su trayectoria.

Esta es la mirada de un hombre que ha hecho del compromiso su sello personal y que asume la competición como un reto permanente, empezando por sí mismo. Porque, para él, dentro y fuera del campo, la vida se entrena cada día.

De la Fuente es exfutbolista y entrenador. Como jugador actuó como lateral izquierdo en el Athletic Club, el Sevilla FC y el Deportivo Alavés, disputando 254 partidos en Primera División. Fue internacional sub-21 y formó parte de la selección olímpica española.

Tras colgar las botas, inició su trayectoria en los banquillos, especialmente en las categorías inferiores de la selección española, con las que conquistó el Campeonato de Europa sub-19 (2015) y el sub-21 (2019), fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos (2018) y logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Tras ganar la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) le nombró mejor seleccionador del mundo en 2024 y 2025.