Luis de la Fuente: "Seguramente sea el Mundial donde el abanico de candidatos es mayor"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, durante la sesión de fotos para la entrevista para la revista Esquire. - ESQUIRE

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó que 'La Roja' es "uno de los favoritas" para ganar el próximo Campeonato del Mundo, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y en el que el combinado nacional buscará su segundo título mundial junto al de 2010 en Sudáfrica, aunque no advierte que "seguramente" sea el Mundial "donde el abanico de candidatos es mayor" para levantar la Copa Jules Rimet.

"A mí no me duelen prendas por decir que somos uno de los favoritos. No pasa nada, no garantiza nada, no somos ni más ni menos favoritos que otras muchísimas selecciones: Alemania, Inglaterra, Brasil, Portugal, Argentina ...", dijo De la Fuente en una entrevista a la revista 'Esquire' que recoge Europa Press.

Para el técnico nacional, que lleva al frente de la selección tres años y medio en los que 'La Roja' ha ganado la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024, destacó que "seguramente" sea el Mundial de toda la historia "donde el abanico de candidatos a ganar sea mayor".

"Nosotros estamos ahí, vamos a pelearlo y vamos a disfrutarlo. Ahora, eso no garantiza nada y somos conscientes de la dificultad que entraña un reto de esta envergadura. A este nivel te puede ganar cualquiera y también puedes ganar a cualquiera", añadió.

El seleccionador nacional afronta lo que definió como una "época crítica", y admitió que es desde el equilibrio como gestiona todas esas expectativas. "Ni en los momentos de máxima euforia he sido excesivamente eufórico ni en los momentos más duros he sido catastrofista; en ese equilibrio creo que hay que moverse", manifestó.

Acerca de la convocatoria para el Mundial, De la Fuente dijo que no sabe si existe debate o no sobre la portería. "Y no es que viva ajeno a la actualidad, pero lo que hago es abstraerme total y absolutamente de esa actualidad futbolística que sé que puede resultar nociva y negativa para mi toma de decisión. Soy consciente de que tenemos, en mi opinión, cinco o seis porteros que están en el 'top' diez de porteros mundiales. Obviamente, alguien se va a tener que quedar fuera, pero desgraciadamente el fútbol es duro, cruel. A veces es maravilloso, pero otras te golpea durísimo", señaló.