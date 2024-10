Luis de la Fuente: "Si no hubiera ganado a Georgia estaba sentenciado"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha confesado este jueves que si no hubiera logrado ganar a Georgia en Tiflis en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 hubiera estado "sentenciado" y que no sería a día de hoy seleccionador, y ha afirmado que tras el episodio de la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol en la que aplaudió a Luis Rubiales sufrió una "persecución".

"Después de ganar la Nations League (tras la Asamblea), hubo acontecimientos desagradables en la selección y la Federación y hubo una persecución sobre mi persona. Si no hubiera ganado en Georgia estaba sentenciado, me jugaba el puesto. Me querían echar, pero el partido acabó 1-7", apuntó el seleccionador español absoluto de fútbol durante una charla organizada por la Universidad CEU San Pablo sobre liderazgo y cultura del esfuerzo.

De la Fuente indicó que la otra situación difícil a la que ha tenido que hacer frente en su etapa al mando de España fue a la lesión de Gavi. "Esa situación unió mucho. El descanso fue un drama, estaba solo en el vestuario porque los 24 jugadores restantes estaban en la sala de fisios con Gavi. Ese día me di cuenta que el nuestro era un equipo que iba a ganar. Esos momentos nos unieron mucho", confesó.

El de Haro explicó que no le gusta ni que le quiten ni que le den nada. "He disfrutado de muchas generaciones y he ganado en todas las categorías. Me quedo con esta última etapa, me ha dado tiempo y seguridad. Conozco la materia prima muy bien y hago las cosas con conocimiento", señaló.

El entrenador campeón de Europa apuntó que se decía sobre él que era "de perfil bajo", y que ese ha sido "el mejor de los halagos". "Estoy orgulloso de que el camino me lo he creado yo y yo me lo he ganado. Nadie me ha regalado nada. Vivo al margen de los comentarios, al principio leía y escuchaba todo y no me permitía ser libre y tomar decisiones con seguridad e independencia", añadió.

"Ser seleccionador es diferente a ser entrenador de club, y poco a poco he aprendido a ser seleccionador. El éxito es estar en disposición de poder ganar cosas importantes. No puedes ser un fracasado si has trabajado al máximo. Podrás no haber conseguido un objetivo, pero luego todo en la vida son detalles. El fútbol es el único deporte que siendo netamente inferior, un rival te puede ganar. Hay que desdramatizar la derrota", reflexionó Luis de la Fuente.

Sobre el liderazgo, el seleccionador dijo que "hay muchas formas" de ejercerlo. "No me gusta el orden de mando. El líder es alguien que atrae de manera natural, no alguien que impone. Ese aura es innato. Yo soy un líder democrático, escucho, valoramos y analizamos, pero las decisiones las tomo yo. Es una manera de que todos se sientan valorados. Se trabaja mejor en buen ambiente que en un ambiente tenso", agregó.

El técnico riojano tiene claro que "todos los jugadores" que van a la selección son y deben ser "top en sus clubes". "Hemos hecho que entiendan que el equipo está por encima de lo individual. A nivel colectivo se llega mucho más lejos, y el que lo entiende viene y el que no, no estará nunca en este proyecto", confirmó.

Además, añadió que en el fútbol es "más complejo manejar grupos que los aspectos técnico-tácticos". "Si gestionas buenas personas y creen en tí, eso te da tranquilidad y seguridad. Eso facilita mucho. Yo selecciono a los que creo que van a estar conmigo siempre y sino no lo selecciono", argumentó.

Sobre la consecución de la Eurocopa, De la Fuente expresó que lo que "más felicidad" le produjo fue ver a la gente "feliz" y "con la bandera de España celebrando". Un seleccionador que aclaró que no sabe lo que es la "soberbia, el egoísmo y el rencor", y que confesó que cuando está en el campo y tiene momentos importantes está "seguro" de que sus padres lo están viendo "desde el cielo".

"En el deporte todo es importante, pero el tema psicológico es clave. Lo de Álvaro Morata se trató con sensibilidad, sabiendo que había una persona que necesitaba ayuda. En nuestro vestuario, todos los jugadores hablan de una familia, y ¿cómo no vas a ayudar a alguien de tu familia? Hay que darle seguridad, confianza y lo que demande. Es un momento mucho más de escucharle que de pedirle cosas", señaló sobre los problemas psicológicos confesado en una entrevista por Álvaro Morata.

Un Luis de la Fuente que recordó que está en la Real Federación Española de Fútbol por "un artículo de no más de dos líneas de un periódico deportivo". "Ahí aparecía que la federación necesitaba un entrenador para categorías inferiores, y a través de Iñaki Sáez entré y fui cumpliendo etapas. Alguno querría que durara menos, pero me siguen aguantando", ironizó.

Por último, De la Fuente habló de su fe y sus creencias. "Creo que no estoy aquí por casualidad. Y en esa responsabilidad estoy obligado a reconocer libremente que soy católico. En la diversidad quiero estar yo también, no quiero que me dejen fuera, porque yo respeto a todo el mundo. Si yo respeto, exijo que se me respete también a mí y mis creencias", concluyó.

Durante la intervención del seleccionador, la directora del Diploma Universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico de CEU-CEFAS que De la Fuente inauguró con la ponencia 'Juventud, liderazgo y cultura del esfuerzo', María San Gil, confirmó que el seleccionador es Premio CEU Ángel Herrera 'Ética y Valores', un galardón que concede anualmente la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

"Esta distinción ha recaído en de la Fuente por normalizar de manera pública y cotidiana el reconocimiento de sus valores, principios y creencias. Por hablar sin tapujos de su fe y considerar este aspecto como fundamental en su vida. Y por haberse convertido, a través de su ejemplo, en un referente para las nuevas generaciones, convirtiendo el respeto en un elemento clave e imprescindible de la convivencia", explicó la universidad.