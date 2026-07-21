Luis García Abad y el GP de España de Fórmula 1 este miércoles en los Desayunos Deportivos de EP

El director general del Gran Premio de España de F1, Luis García Abad, y el retorno del 'gran circo' a Madrid 45 años después serán los protagonistas este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1, Luis García Abad, y el regreso del 'gran circo' del motor a la capital 45 años después en el circuito urbano Madring serán los protagonistas este miércoles (10:00 horas) en los Desayunos Deportivos de Europa Press, acto que tendrá lugar en el campus de la Castellana de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

En el evento organizado con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la UCJC, el director general del Tag Heuer GP de España del Mundial de Fórmula 1 analizará el impacto económico y deportivo de la prueba, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en el barrio de Valdebebas, junto al recinto ferial de Ifema.

Este foro es el cuarto de la decimoctava temporada de los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, que fue inaugurada el pasado 13 de enero por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y le siguió el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, el 12 de mayo, un mes antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en el que 'La Roja' ha conquistado su segunda 'estrella'.

En el precedente, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, y los velocistas Blanca Hervás y Abel Jordán examinaron la salud del atletismo nacional ante el próximo Campeonato de Europa, que se disputa el próximo mes, del 10 al 16 de agosto, en Birmingham (Reino Unido).

En la anterior campaña intervinieron el propio Javier Tebas; su homólogo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y el CEO de World Rugby, Alan Gilpin, y el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen'.

Igualmente el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, y los palistas Sara Ouzande y Francisco 'Paco' Cubelos; el presidente de FIBA Europa, el español Jorge Garbajosa, y el de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, y los seleccionadores nacionales de carretera, Gema Pascual y Alejandro Valverde.

En cursos precedentes, han desfilado por los 'Desayunos Deportivos' los principales protagonistas del deporte nacional e internacional como secretarios de estado para el Deporte como Jaime Lissavetzky, Albert Soler, María José Rienda, la primera mujer en el cargo, José Ramón Lete, Miguel Cardenal, Irene Lozano, José Manuel Franco, Víctor Francos, y el actual, José Manuel Rodríguez Uribes.

También los presidentes del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y del Comité Paralímpico (CPE), el anterior Miguel Carballeda y el presente, Alberto Durán, así como directivos de clubs, organismos y entidades deportivas y deportistas y exdeportistas de múltiples disciplinas.

Estuvieron la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, el presidente de la AFE, David Aganzo, el de la ACB, Antonio Martín, y Jorge Garbajosa cuando era presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB). También lo ha hecho su sucesora, Elisa Aguilar, la primera presidenta del baloncesto nacional.

Además, el ya expresidente del Consejo de Administración del Real Valladolid, Ronaldo Nazario; los presidentes del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y del FC Barcelona, Joan Laporta, el ex del Real Madrid Ramón Calderón, el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el ex entrenador del Liverpool y Real Madrid, entre otros clubes, Rafa Benítez. Asimismo, el director general de Unipublic, Javier Guillén, y el manager del Movistar Team, Eusebio Unzué.

Ocuparon este ágora del deporte presidentes de federaciones nacionales, el entonces presidente de la Asociación de Deportistas (AD) Cayetano Martínez de Irujo, las campeonas olímpicas Lydia Valentín, Carolina Marín y María Pérez; los pilotos Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Álex Crivillé, y el '12+1' veces campeón del mundo Ángel Nieto; Marc Coma y Stephane Peterhansel, 'Monsieur Dakar', y el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

Para celebrar el 50 aniversario de Repsol en el mundo del motor acudieron Carlos Sainz, cuádruple ganador del Dakar y bicampeón del mundo de rallys; Toni Bou, 39 veces campeón del mundo de trial; y Jorge Martínez Aspar, cuádruple campeón del mundo en motociclismo.

No faltaron los nadadores Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer y Mireia Belmonte, las de 'sincro' Ona Carbonell y Raquel Corral, los golfistas Miguel Ángel Jiménez y Marta Figueras-Dotti, y el entonces seleccionador femenino de fútbol Jorge Vilda con las internacionales Alexia Putellas, doble Balón de Oro, Patri Guijarro e Irene Paredes.

Igualmente lo hicieron el director general del MAPFRE en la Volvo Ocean Race (VOR), Pedro Campos, el patrón del desafío español, Xabi Fernández, y los tripulantes Támara Echegoyen, primera española en la historia de la regata y abanderada en Paris 2024, y Joan Vila, considerado como el mejor navegante del mundo; y los seleccionadores campeones del mundo José Vicente 'Pepu' Hernández, Paco Antequera y Javier Lozano, entonces presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

Acudieron los exciclistas Miguel Induráin, pentacampeón del Tour; Alberto Contador, doble ganador de Giro y Tour y tricampeón de La Vuelta; Pedro Delgado, vencedor del Tour y dos Vueltas; Alejandro Valverde, excampeón del mundo en ruta; y el mejor atleta y la mejor baloncestista españoles de todos los tiempos, Fermín Cacho y Amaya Valdemoro.

El exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, y los exconsejeros delegados de las candidaturas olímpicas de Madrid 2016 y Madrid 2020, Mercedes Coghen y Víctor Sánchez, analizaron las opciones que se vieron frustradas del proyecto de la capital de España para albergar los segundos Juegos en el país.

PRESENCIA INTERNACIONAL: COI, NBA Y JJOO

Representantes de organismos internacionales estuvieron también en los 'desayunos' como el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch Salisachs; la miembro del COI Marisol Casado; el ex Embajador para el Legado Olímpico y Paralímpico de Londres 2012, Lord Sebastian Coe, actual presidente de World Athletics, antigua IAAF; el ex Embajador del Reino Unido en España Giles Paxman; el ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, y el ex Director General Delegado de ASO Yann Le Moenner.

El Secretario Extraordinario de Seguridad para Grandes Eventos de Brasil, Andrei Augusto Passos; el CEO de la America's Cup en Barcelona, Grant Dalton; el ex Director Ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu; el que fue Embajador de Francia en España Yves Saint-Geours, y el ya exvicepresidente de NBA para EMEA Jesús Bueno, actual CEO de la Euroliga, figuran igualmente en la lista de intervinientes.