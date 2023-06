Luis García: "Ha habido decisiones arbitrales que no han sido equitativas"

"El gol de César Montes es de libro y era definitivo"



MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Espanyol, Luis García, quiso dejar claro que el cuadro catalán debe hacer autocrítica después de consumar el descenso a Segunda División este domingo, con un doloroso 2-2 ante el Valencia en el minuto 93, aunque también fue crítico con la mala utilización del VAR y con decisiones que no fueron "equitativas".

"Así es", respondió al ser preguntado por un "robo" a su equipo. "No nos podemos esconder. El Espanyol no ha descendido por este tipo de decisiones, pero sí es cierto que las decisiones han marcado los dos últimos partidos y no nos podemos callar ni esconder. Todo el mundo se equivoca. Pero la situación del miércoles es increíble que pase en una de las mejores ligas del mundo y lo de hoy, la falta a Braithwaite y más asombroso el gol de César Montes, que salta limpiamente del portero", afirmó en rueda de prensa.

El técnico de los 'pericos' señaló en especial al gol anulado a César Montes sin que hubiera ninguna falta sobre el meta rival y además sin apenas revisión por parte del VAR. "No hay otro sentimiento que sea tristeza y rabia. El gol polémico del miércoles nos perjudicó y hoy, si no quieres hablar de la falta, el gol de César Montes es de libro, le gana la acción al portero", apuntó.

"No entiendes por qué no se da validez a ese gol. El Espanyol está en Segunda, tienen consecuencias todas las decisiones que se toman. Puede haber un tío en el VAR que haya jugado al fútbol. Después otra situación con Braithwaite, es un poco inexplicable. Ha sido claro que ha habido decisiones arbitrales que no han sido equitativas. Somos los primeros que tenemos que mejorar, pero da mucha tristeza ver a un vestuario tan dolido. Que nadie tenga duda de que entre todos vamos a volver más fuertes", añadió.

El preparador de los catalanes señaló sobre todo a la herramienta del VAR por no utilizarse bien. "Confío mucho en el arbitraje español. Es una labor muy complicada, pero al final tenemos una herramienta brutal para que todo esto no ocurra. No hay prisa, tiene que ser clarísimo cuando uno no da un gol, si no para qué lo queremos. Si tenemos eso, hay que utilizarlo bien. Es una jugada muy clara, que es gol, y era el 1-3 en el minuto 78, casi definitivo. Lo que es definitivo ahora es que el Espanyol está en Segunda", dijo.

Luis García se postuló a seguir el año que viene con el objetivo de regresar a LaLiga Santander, después del 2-2 de Samuel Lino en el minuto 93 que les mandó a Segunda. "Es uno de los días más duros de mi carrera como deportista. Tengo un sentimiento por este club y es un día muy triste porque el Espanyol va a jugar en Segunda. El vestuario está triste y con la fortaleza mental de empezar a construir el Espanyol que queremos. Es un momento para coger el toro por los cuernos y empezar a crecer", apuntó

"Ha sido un desajuste, cosas que han pasado durante todo el año. Cuando más cerca lo teníamos se nos ha ido. Ha sido cruel, el otro día tuvimos el 4-3, hoy nos hacen gol en el 93. No ha podido ser y es duro. Hemos generado fútbol y hemos hecho goles, pero necesitas ser más fiable a nivel defensivo", terminó.