Luis Leardy deja la Dirección de Comunicación del CPE tras 20 años y su relevo lo toma Isabel Domínguez

Isabel Rodríguez y Luis Leardy, director de comunicación del Comité Paralímpico Español hasta mayo de 2026. - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Comunicación del Comité Paralímpico Español (CPE), Luis Leardy, también nadador paralímpico con medallas en los Juegos de Seúl 1988 y Barcelona 1992, anunció este miércoles su retirada profesional para primeros de mayo después de dos décadas en el cargo.

Según un comunicado del CPE, con Leardy al frente de la comunicación de la entidad, "el deporte paralímpico ha experimentado una evolución constante en cuanto a su notoriedad en los medios de comunicación y al apoyo por parte de patrocinadores, instituciones y sociedad en general".

Leardy, nadador paralímpico con medallas en los Juegos de Seúl 1988 y Barcelona 1992 y licenciado en Ciencias de la Información, ejerció como periodista en la agencia de noticias Servimedia y como jefe de prensa de la Fundación ONCE, antes de incorporarse, a finales de 2005, al CPE.

Además de sus dos Juegos Paralímpicos como deportista, ha sido el responsable de Comunicación del Equipo Paralímpico Español en 14 ediciones de los Juegos de Verano e Invierno entre Atlanta 1996 y Paris 2024. Ha recibido distinciones como la medalla de plata de la Real Orden al Mérito Deportivo y los Premios Nacionales del Deporte (Artes y Ciencias Aplicadas al Deporte 2022) y de Discapacidad (Premio Reina Letizia 2023, categoría Deporte Inclusivo).

Tras su retirada profesional, su relevo como responsable de la comunicación del CPE lo toma Isabel Domínguez, quien durante los últimos 19 años trabajó "estrechamente" con Leardy en relaciones con los medios de comunicación y producción de contenidos informativos en la entidad paralímpica.

Isabel Domínguez es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y desde su incorporación al Comité Paralímpico Español ha trabajado en la difusión y visibilización del deporte de personas con discapacidad.