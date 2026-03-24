Luis León Sánchez lidera el "equipo ganador" de Cleardent para la Titan Desert en Marruecos

Foto de familia de la presentacion del Cleardent Team para la Titan Desert Morocco 2026. - JOSELEUWPHOTO

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exciclista profesional Luis León Sánchez liderará al "equipo ganador" de la marca de clínicas dentales 'Cleardent' en la próxima edición de la Skoda Titan Desert Morocco 2026, que se disputa del 26 de abril al 1 de mayo en Marruecos, con la esperanza de que el corredor murciano pueda repetir el triunfo de 2025.

El Cleardent Team se presentó en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en un acto que contó con la presencia del director Comercial, Nuevo Negocio y Asuntos Públicos de RPM Sports, Félix Jordán de Urríes, que mostró su agradecimiento a la marca de clínicas dentales "por apostar por el deporte" en la línea de seguir con la 'Marca España'. "Este es un equipo ganador, ya lo es en el día a día por los deportistas que tiene", aseguró.

"Es un placer estar aquí presentando al equipo liderado por 'Luisle', uno de los mejores ciclistas que tiene etapas en Grandes Vueltas y que estará acompañado de un gran equipo con Anita y Miriam, que inspiran a muchas personas", comentó Jordán de Urríes.

Desde Cleardent se reafirma "una apuesta clara por el deporte con retos como la Titan Desert Morocco". "Sirven de ejemplo para gente que estudia y que el deporte es su vida", indicó el director de RPM Sports acerca de la marca dental que buscará un segundo triunfo consecutivo en la carrera tras el logrado el año pasado con Luis León Sánchez.

En esa línea, el jefe de estrategia de Cleardent, Guillermo Manzano, admitió que cuentan "con un equipazo". "El año pasado debutamos ganando con 'Luisle' en categoría masculina, pero este año reforzamos el equipo para una carrera que asusta y motiva a la vez. No es solo empezar y acabar la prueba, hay entrenamientos y sacrificios detrás", añadió.

Precisamente, ese "equipazo" estará formado por nueve ciclistas encabezado por Luis León Sánchez. El murciano, que se desmarca del papel de jefe de filas, confesó que la Titan Desert Morocco le "saca de la monotonía". "Vengo de ser profesional 20 años y eso es lo bonito, es lo que hace que quiera repetir. Aquí no tienes todo controlado, encima de la bici surge cualquier cosa, es lo que conlleva el desierto", manifestó.

"Verdaderamente, te sientes un titán. Vuelves a casa apasionado de la bicicleta. Para mí ganar o perder es secundario, intento disfrutar de la bici con estos compañeros que interactúan muy bien durante la carrera. Lo importante es disfrutar y convivir con los participantes", subrayó al mismo tiempo que explicó que está deseando que se retire su hermano, el futbolista Pedro León, para que acuda a la cita en Marruecos: "Seguramente le toque el año que viene".

En el evento, también estuvieron presentes otros tres participantes. El odontólogo Juan Madero dejará la clínica durante una semana para debutar en la Titan Desert. "Tuve la opción de hacerlo en Almería, pero por fechas no se pudo. Llevo años montando en bicicleta y soy más de montaña", incidió.

En categoría dúo femenino, Cleardent volverá a apostar por Miriam y Ana tras el satisfactorio trabajo del año pasado en la prueba. "No sentimos responsabilidad porque la Titan Desert Morocco es un evento único. Es algo que hay que vivir una vez en la vida porque te cambia, da igual que seas profesional o no", señalaron las deportistas.

Finalmente, el director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Aitor Canibe, cerró el acto exponiendo el gran trabajo que realizan desde Cleardent por "unir emociones y valores del deporte en la sociedad" y poniendo en valor la vía de la colaboración público-privada en el deporte gestionada desde la Fundación junto con el CSD.

"Sois 'Marca España'. Agradecer y reconocer a todas las empresas que participan porque el deporte necesita apoyo del tejido empresarial. La colaboración empresarial da además viabilidad a proyectos que trascienden lo deportivo y elevan el deporte como herramienta impulsora de valores como igualdad, solidaridad y deporte inclusivo, como ocurre en la Skoda Titan Desert Morocco 2026", concluyó.