Luis Milla: "Xabi Alonso necesita tiempo para juntar todas las piezas"

ARROYOMOLINOS (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

El exjugador del Real Madrid y del FC Barcelona Luis Milla afirmó este jueves que el entrenador del conjunto blanco, Xabi Alonso, "necesita tiempo para juntar todas las piezas", aunque considera que su equipo "ha firmado muy buenos jugadores" y le ve favorito para el Clásico de este domingo ante el FC Barcelona ya que al jugar como local, "la gente aprieta mucho".

"Xabi (Alonso) necesita un proceso de tiempo para juntar todas las piezas. Creo que lo bueno es que es un gran entrenador y además el Madrid ha firmado muy buenos jugadores, eso es lo mejor", comentó Milla a los medios de comunicación durante el Desafío Nacex entre leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona, celebrado en el club Pádel G24 de Arroyomolinos (Madrid).

En referencia al equipo blaugrana, el turolense comentó que ya "demostró el año pasado que es un grandísimo equipo", aunque en este comienzo de temporada ha afrontado algunos partidos "con relajación" y "ha creado dudas". "Es un momento en el que tienes que estar bien, tienes que tener buenas piernas y buena mentalidad. Llegan los dos sin estar brillantemente, pero yo siempre digo que el equipo que juega de local tiene una ligera ventaja porque la gente presiona mucho", apuntó.

Además, también opinó sobre la polémica que dejó el encuentro del pasado domingo entre el Real Madrid y el Getafe, donde juega su hijo Luis, con dos expulsiones provocadas por el extremo brasileño Vinícius Júnior. "Genera mucho en ese tipo de situaciones. Nyom tiene que medir un 'poquito' más y luego ya es apreciación del árbitro, si considera que es tarjeta roja o no. Es una situación en la que se excede Nyom", zanjó.