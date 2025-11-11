Luis Rubiales presenta su libro 'Matar a Rubiales' este jueves en Madrid

Portada del libro 'Matar a Rubiales', escrito por el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales. - ÚLTIMA LÍNEA

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales presentará este jueves (19:00 horas) y viernes en Madrid y Granada su libro 'Matar a Rubiales', en el que da su versión del 'caso Hermoso' y en el que denuncia que una conspiración mediática y política, según él, le apartaron de su cargo.

Luis Rubiales estará acompañado en el acto de este jueves en la capital de España, que se celebrará en Espacio Eventize (María de Molina, 41) y con entrada libre, por el director de la editora de la obra Última Línea, Gonzalo Sichar, y firmará ejemplares de una obra en la que aborda tres fechas que considera claves en etapa en la federación.

La primera, el 17 de mayo de 2018, cuando ganó las elecciones a la presidencia; la segunda fecha, el 20 de agosto de 2023, cuando España logra el Mundial femenino y Rubiales dio un beso no consentido a Jenni Hermoso. Y tres semanas después, el 10 de septiembre de 2023, cuando el de Motril renunció a su cargo.

En su nuevo libro, Rubiales explica su relato de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial", según destacó la nota de prensa de la editorial. El andaluz desvelará "si tuvo algo" que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, o la influencia del mundo 'woke'" en su dimisión.

En este libro, Rubiales denuncia "la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español", según el comunicado, con mentiras "fabricadas" con "el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto". El autor aporta pruebas documentales que demostrarían no sólo su inocencia sino "la más que presumible procedencia" de las acusaciones de las que ha sido objeto.

En sus más de 500 páginas, que incluyen fotografías y medio centenar de documentos, el exfutbolista, inhabilitado por la FIFA hasta 2026 por el 'caso Hermoso', recuerda cómo la RFEF pasó de ingresar 141 millones de euros cuando accedió al cargo a más de 400 millones gracias, entre otras cosas, a la Supercopa de España en Arabia.

Asimismo, reconoce que el "fugaz besito" que dio en los labios a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda fue un error, fruto de la lógica euforia del momento y de la tensión que había sufrido en los meses previos por la rebelión de 'Las 15' internacionales contra el ex seleccionador femenino Jorge Vilda.

Al día siguiente del acto en Madrid, Rubiales presentará el viernes 14, a partir de las 19:00 horas, el libro en el hotel DWO Urban Granada, también sin necesidad de solicitar invitación y donde firmará ejemplares a los lectores que lo compren 'in situ' o traigan desde casa 'Matar a Rubiales'.