Luis Rubiales: "La temporada tiene que terminar con las mismas reglas para todos"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este martes que no pueden "garantizar" la conclusión de la actual temporada por culpa del coronavirus, pero dejó claro que si termina debe ser "con las mismas reglas" para todos, descartando entre otras cosas mantener las clasificaciones actuales o que sólo valga la primera vuelta.

"Todos esperan homogeneidad y justicia. La temporada 19-20 tiene que terminar con las mismas reglas pese a la situación extraordinariamente negativa", señaló Rubiales en una comparecencia telemática tras una reunión con las Federaciones Territoriales.

El dirigente no quiso mostrarse excesivamente optimista. "No podemos garantizar que se pueda terminar antes del 30 de junio. Ojalá que sí, es nuestro deseo, pero si esto no sucede, se hablaba de que se terminara con la clasificación actual y eso sería una tremenda injusticia", aseveró.

Además, también descartó ser partidario de dar "por nula toda la temporada" ni que tampoco se tenga en cuenta únicamente la primera vuelta por lo que la única "opción" que manejan es "terminar la temporada" sea cuando sea. "Es la única fórmula para garantizar que todos los clubes compitan en igualdad", sentenció Rubiales, que reconoció igualmente que "no hay fecha" para la celebración de la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad.