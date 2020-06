Luis Suárez: "Estoy muy bien, disfrutando con los compañeros"

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Luis Suárez ha asegurado este jueves que está "muy bien" de su rodilla, operada en enero de este año, y que ya disfrutado en el terreno de juego al lado de sus compañeros, por lo podría recibir pronto el alta médica y afrontar el tramo final de LaLiga Santander.

"Bien, muy bien, adaptándome al principio a lo que es el volver a entrenar con los compañeros, yendo poco a poco. En la vuelta de una lesión cuesta, vas con cierto miedo, pero ya estoy disfrutando con los compañeros", aseguró en los medios del club.

Suárez, que pasó por quirófano a principios de este año para someterse a una artroscopia que solucionara su lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, debía estar unos cuatro meses de baja y ese plazo se cumplió a mediados de mayo.

A falta de que los servicios médicos le den el alta médica, el delantero uruguayo aprovechó el confinamiento por coronavirus para recuperarse en casa, donde dispone de un pequeño gimnasio, y está entrenando con sus compañeros siguiendo las fases marcadas por LaLiga.

"Me perdí un par de partidos menos pero no quita la difícil situación que estamos viviendo todavía, porque el virus no se ha ido. Se va normalizando todo, pero está la desgracia de las muertes que pasaron", comentó sobre la pandemia, que a nivel deportivo le permitirá finalizar la temporada al retrasarse el final de Liga.

"Es complicado, con los niños es muy complicado y más con las tareas diarias que les mandan del colegio. Hay gente que lo ha pasado peor, teníamos gente para ayudar. He entrenado como podía en casa, esperando volver a la normalidad", comentó al respecto.

Sobre tener que jugar en verano y sin público, reconoció que no será una situación idónea. "No estamos acostumbrados a jugar con tanto calor en pleno verano, pero nos estamos adaptando a lo que serán los partidos. Jugar sin gente tendrá algo peculiar, pero ya vivimos un partido así y trataremos de enfocarnos en el fútbol y en tratar de llevarnos LaLiga", concluyó.

Por otro lado, está a solo 3 goles y a 4 de superar a Ladislao Kubala (194 tantos) como tercer máximo goleador histórico del FC Barcelona, sólo por detrás de César Rodríguez (332) y de Leo Messi (627).

"Siempre dije que los récords vienen por sí solos, tienes que centrarte en ayudar al equipo. Si viene la posibilidad de pasar a un mito histórico como Kubala, bienvenido sea. Contento de dejar una linda huella en un club tan grande como el Barcelona", se sinceró.

Uno de sus goles es el que recuerda como parte de su momento favorito en el Barça. "Como jugador profesional, la final de la 'Champions' de 2015 es uno de los momentos más lindos de mi carrera. Es la única 'Champions' con el Barça, conseguí marcar el 2-1 tras una jugada de Leo. Fue una noche única e increíble, conseguimos luego el triplete y fue algo soñado. Jamás lo voy a olvidar", reconoció.