Luka Koleosho regresa al Espanyol cedido por el Burnley

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo estadounidense Luca Koleosho se ha convertido este jueves en nuevo jugador del RCD Espanyol, al que regresa en calidad de cedido por parte del Burnley hasta final de temporada, club en el que ha militado las dos últimas temporadas.

El futbolista, nacido en Estados Unidos y también con orígenes italocanadienses, llegó al fútbol base del Espanyol el año 2020, en edad juvenil. De allí pasó al filial donde también alternó actuaciones con el primer equipo. De hecho, llegó a debutar ante el Granada, en la última jornada de la temporada 2021-22, marcando su primer gol con el primer equipo en el empate a tres frente a la UD Almería en junio de 2023.

Ese mismo verano Koleosho fue traspasado al Burnley FC de la Premier League, club por el que se comprometió por cuatro temporadas. Tras debutar y marcar con el Burnley, tanto en la Premier League como en la Championship, el extremo estadounidense regresa dos años después al Espanyol cedido por el conjunto inglés hasta final de temporada.