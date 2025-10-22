Luka Samanic rescinde su contrato con Baskonia por "motivos personales"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot croata Luka Samanic no continuará formando parte de la plantilla de Baskonia tras llegar a un acuerdo mutuo para finalizar su contrato por motivos personales, según anunció el club vitoriano este miércoles a través de un comunicado en sus redes sociales.

Samanic estaba siendo una pieza importante en el equipo dirigido por el italiano Paulo Galbiati, como una de sus principales armas ofensivas. El pívot croata promediaba esta temporada, entre Liga Endesa y Euroliga, más de 10 puntos por encuentro. Además, había superado los dobles dígitos en sus últimos cuatro partidos.

En total, el jugador nacido Zagreb, que no se vistió en el último compromiso del Baskonia en Liga Endesa ante Granada, ha disputado 43 partidos con el club vitoriano en poco más de media temporada. Baskonia quiso agradece su "compromiso y profesionalidad" durante su estancia en Vitoria-Gasteiz y le deseó "el mayor de los éxitos" en su futuro personal y profesional.