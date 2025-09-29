Luke Donald: "Las generaciones futuras hablarán de este equipo"

McIlroy, sobre Bethpage Black: "No debemos aceptar nunca lo que pasó, el golf enseña respeto"

El capitán de Europa en la Ryder Cup, el inglés Luke Donald, explicó cómo trató de que su equipo estuviera "cómodo" y se sintiera capaz de ganar a Estados Unidos en Nueva York, "uno de los ambientes más difíciles" en el mundo del golf, al tiempo que Rory McIlroy, seguramente quien más lo sufrió, calificó de "jodidamente satisfactoria" su respuesta a una minoría inaceptable.

Los 12 campeones y su capitán comparecieron en una animada rueda de prensa en Bethpage Black, el hostil campo de Nueva York donde Estados Unidos amenazó este domingo con una remontada que parecía imposible. "Pensaba que íbamos a ganar la Ryder antes. Fue horrible, las cuatro peores horas de mi vida, pero se lo dije a mi caddie yendo al 'green' del 18: 'tengo la oportunidad de hacer lo más grande de mi vida', y lo hice", dijo Shane Lowry.

El irlandés, quien aseguró que Europa retenía la Ryder con su medio punto en el octavo partido, se llevó una de las dos ovaciones de la comparecencia. La otra fue para la mujer de Rory McIlroy, junto al propio jugador, por lo que sufrieron sobre todo el sábado, con los insultos y el lanzamiento de alguna bebida por parte de aficionados del recorrido de Long Island.

"No debemos aceptar nunca en el golf lo que ha pasado. El golf tiene que estar por encima de lo que hemos visto. El golf enseña lecciones de vida, respetar a la gente, y eso no lo hemos visto algunas veces esta semana. No es aceptable lo que ha pasado aquí. Hemos tratado de manejarlo con clase y creo que lo hicimos la mayoría de las veces", apuntó el número dos del mundo.

McIlroy, que entró en el cruce de insultos, reconoció que tiene un "carácter impulsivo". "Fue increíble la cantidad de policía que salió. No iba a pasar nada, ningún altercado físico. Hubo mucho lenguaje inaceptable y comportamientos también, pero es una minoría, la mayoría fue respetuosa", apuntó el norirlandés, quien dejó claro que fue "jodidamente satisfactorio", usando el lenguaje que aguantó el sábado por la tarde, ganar junto a Lowry.

El campeón del Masters este año, 'major' con el que completó el 'Grand Slam', lideró a Europa hasta que este domingo reconoció que le fallaron las fuerzas en su duelo contra el número uno Scottie Scheffler. Europa manejaba una renta de siete puntos al inicio del domingo y tuvo que sufrir hasta los últimos partidos para ganar la Ryder, como en Roma 2023 y por primera vez en Estados Unidos desde 2012. "Ha sido una semana soñada, un poco estresante al final. Creímos en la continuidad, teníamos un buen equipo", dijo.

Por su parte, Donald, a quien su equipo pidió "dos años más" como capitán, explicó cómo se centró en cada detalle. "He tenido grandes experiencias con este torneo y se lo debo. Sabíamos que no iba a ser fácil ganar en Nueva York. Fue duro y desagrable incluso por momentos. Mi trabajo es darle una mejor opción de ganar", afirmó.

"Voy a disfrutar de esta noche", respondió el inglés a su posible continuidad, relatando otros casos de lesiones en la Ryder, con victorias americanas, como la que impidió jugar a Viktor Hovland. "La norma es la norma y lleva mucho tiempo", dijo el inglés, después de que el capitán de USA, Keegan Bradley, lamentara el medio punto que sumó Europa sin jugar. "Confiaba en que Viktor ganaba", añadió.

Además, Donald, orgulloso de todo su equipo tras el 13-15, elogió a McIlroy, "una estrella" que brilló, no como las de Estados Unidos apuntó, y que inspiró al resto de compañeros. "Su sitio en la historia está escrito, pero estas semanas que pasamos juntos en la Ryder son las que más recordará. Ese es mi trabajo, que estos chicos tengan las mejores semanas de sus vidas", afirmó.

"Siempre recordaremos esto. Siempre hemos hablado de los que estuvieron antes que nosotros. Ahora, las generaciones futuras hablarán de este equipo, lo que hizo, cómo superaron uno de los ambientes más difíciles en nuestro deporte. Eso inspira", añadió, confesando que su objetivo estos días era hacer ver a su equipo que la quinta victoria de Europa en Estados Unidos "no era imposible".

Jon Rahm, el único español en el equipo, intervino al ser preguntado por Donald, de quien destacó su trabajo profesional. "Hay muchas cosas que Luke ha hecho de manera perfecta, profesional. Tiene un alto nivel de profesionalismo, su atención a los detalles, su conocimiento del juego. Ha hecho posible estas dos Ryder. Nos ha liderado de manera que ha puesto el listón muy alto", afirmó el de Barrika, protagonista de tres puntos europeos.