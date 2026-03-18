Lunin: "Ganar a un rival como el Manchester City siempre te da un plus"

Andriy Lunin of Real Madrid CF gestures during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City and Real Madrid C.F. at Etihad Stadium on March 17, 2026, in Manchester, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Andriy Lunin lamentó este martes las molestias de Thibaut Courtois, al que sustituyó en el descanso de la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Manchester City, un rival al que ganar "siempre da un plus".

"Una pena lo de Thibaut. Tenemos mala racha con las lesiones, necesitamos a todos", expresó el ucraniano en declaraciones a Movistar+ después del triunfo por 1-2 en el Etihad Stadium.

El meta confesó que no sabe si el belga estará en el derbi frente al Atlético de Madrid de este domingo. "No lo sé. Yo creo que tiene que hablar con los médicos. Y lo mío es lo de siempre, estar preparado para cada partido y ayudar y aportar todo lo que puedo", comentó.

"Sabíamos que íbamos a tener un partido complicado, que el City, incluso con 10, no deja de ser un equipo 'top', y ya lo hemos cumplido, pasamos a cuartos, y hay que seguir adelante", aplaudió el ucraniano. " Siempre ganar un rival como el City te da un plus, ojalá nos meta en buena dinámica. Siempre es más fácil trabajar ganando, así que espero que sigamos igual y mejorando", deseó.

Finalmente, Lunin analizó su segunda parte. "Siempre, como portero, no quieres que haya ni una ocasión para rival, quieres dejar la portería a cero, pero esto es la Champions, esto es City. Sabíamos que habría momentos para sufrir", zanjó.