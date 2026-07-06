Luwawu-Cabarrot, Key y Cacok, entre los 14 jugadores incluidos en el derecho de tanteo de la Liga Endesa

Archivo - Kevin Punter of FC Barcelona and Timothe Luwawu-Cabarrot of Baskonia in action during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La acb ha anunciado este lunes la lista de 14 jugadores sujetos al derecho de tanteo de sus respectivos clubes de origen para la temporada 2026-27, una relación en la que figuran nombres destacados como Braxton Key, Timothé Luwawu-Cabarrot, Devontae Cacok, Donta Hall, Trent Forrest o Nikolaos Rogkavopoulos.

A partir de este lunes se abre un plazo de 13 días, hasta el próximo 18 de julio, para que los clubes interesados presenten ofertas por cualquiera de estos jugadores. Una vez recibidas, las entidades que poseen sus derechos dispondrán de cinco días naturales para decidir si igualan la propuesta y retienen al jugador.

Entre los jugadores incluidos en la lista destacan cinco pertenecientes al Kosner Baskonia: Trent Forrest, Donta Hall, Timothé Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi y Nikolaos Rogkavopoulos. El Valencia Basket, por su parte, mantiene los derechos sobre Braxton Key y Nikola Dzepina, mientras que el UCAM Murcia los conserva sobre Devontae Cacok y Kelan Martin.

También aparecen en la relación Kaodirichi Akobundu y Eli Brooks (Kids&Us Manresa), Otis Livingston Jr. y Derek Needham (Bàsquet Girona) y Devin Robinson (Casademont Zaragoza).

Además, la acb informó de los jugadores que han comunicado su intención de regresar a la competición española para el curso 2026-27 tras haber recibido en su día una oferta cualificada de sus clubes. En esta lista figuran Arturs Zagars, Jasiel Rivero, Eli Ndiaye, Mindaugas Kuzminskas, Mark Smith y los hermanos Jorge Francisco y Guillermo Javier Díaz-Graham.

En función de la opción elegida previamente por los clubes poseedores de sus derechos, estos podrán mantener la oferta cualificada, igualar una eventual propuesta de otro equipo o, en algunos casos, renunciar a cualquier prioridad sobre el jugador, de acuerdo con lo establecido en el IV Convenio Colectivo de la acb.